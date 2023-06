Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti 2023: Bagnaia a +21 su Martin (GP Germania Sachsenring 17-18 giugno)

CLASSIFICA MOTOGP 2023: MARTIN SECONDO ALLE SPALLE DI BAGNAIA

Jorge Martin ha vinto la Sprint, la classifica MotoGp dopo la gara breve del sabato al Sachsenring vede comunque Francesco Bagnaia sempre leader del Mondiale Piloti grazie all’ottimo secondo posto per Pecco in occasione dell’ennesimo dominio dei piloti Ducati, anche se sul podio ha trovato posto pure la KTM grazie al terzo posto di Jack Miller. Questo significa che adesso è proprio il pilota spagnolo del team Pramac ad occupare il secondo posto con 119 punti, alle spalle del leader Bagnaia che è salito invece a quota 140 punti e quindi vanta 21 punti di vantaggio su Jorge Martin.

Purtroppo invece perde più terreno Marco Bezzecchi, che ha tagliato il traguardo in settima posizione, quindi raggiunge quota 113 punti, in terza posizione e adesso con 27 punti di ritardo rispetto al primato di Bagnaia. Bel piazzamento ai piedi del podio per Luca Marini, che con il quarto posto nella Sprint consolida la sua sesta piazza nella classifica MotoGp a quota 78 punti, alle spalle di Brad Binder (sesto oggi) che è quarto con 96 punti e Johann Zarco, quinto sia in gara sia nella classifica del Mondiale Piloti di MotoGp a quota 93 punti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FOCUS COSTRUTTORI

Come di consueto, dopo avere tanto parlato della classifica MotoGp per quanto riguarda il Mondiale Piloti, facciamo adesso un breve focus anche sulla classifica riservata ai Costruttori, significativa anche se in MotoGp meno ambita rispetto ad esempio alla Formula 1. Considerato il dominio sulle prime posizioni in classifica individuale, non stupisce naturalmente che sia la Ducati a primeggiare anche nella classifica Costruttori della MotoGp, con la bellezza di 211 punti dopo i primi sei Gran Premi, con cinque vittorie e un secondo posto alla domenica più quattro vittorie e due secondi posto nelle Sprint del sabato, quindi Borgo Panigale rasenta praticamente la perfezione.

Già piuttosto lontana è la KTM, che occupa il secondo posto a quota 118 punti con un distacco che sfiora quindi la tripla cifra, mentre l’Aprilia è terza con 92 punti, un dignitoso ruolino di marcia anche se non pari a quello dell’anno scorso. Chiudono mestamente i due colossi giapponesi, finora ridotti al ruolo di comprimari, con la Honda quarta a quota 79 punti e la Yamaha desolatamente quinta e ultima con appena 64 punti, con Austin decisiva per tenere Honda davanti ai “cugini”. Certo, il cammino è ancora lunghissimo, però a livello di classifica Costruttori il dominio tecnico della Ducati sulla MotoGp fa pensare che le gerarchie siano già piuttosto consolidate… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIANI ANCORA PROTAGONISTI?

La classifica MotoGp 2023 verso il settimo atto della stagione, che sarà il Gp Germania 2023 al Sachsenring, parla decisamente italiano grazie al primo posto del campione in carica Francesco Bagnaia, inseguito da Marco Bezzecchi. I due centauri italiani finora hanno dominato, anche se non sono mancati gli alti e bassi: Pecco è stato perfetto a Portimao e poi anche al Mugello settimana scorsa vincendo sia la Sprint sia il Gran Premio, è stato perfetto o quasi anche a Jerez ma in altre gare invece ha raccolto poco soprattutto alla domenica, di contro a Termas de Rio Hondo si è esaltato Bezzecchi con il secondo posto del sabato e soprattutto la vittoria della domenica, poi Marco ha vinto anche a Le Mans mentre per Bezzecchi il buco nero è stata la Spagna, dove ha racimolato solamente un punto.

Con i verdetti di settimana scorsa al Mugello, la classifica del Mondiale Piloti di MotoGp 2023 potrebbe parlarci di un primo tentativo di fuga da parte di Pecco Bagnaia, che ha portato a 21 punti il suo margine di vantaggio su Bezzecchi, ma naturalmente è ancora presto per fare calcoli, a maggior ragione considerando che nella MotoGp 2023 ci saranno le Sprint in ogni Gran Premio, quindi in palio ci sarà un massimo di 37 punti per ogni evento, però la classifica MotoGp ci sta già regalando indicazioni chiare e per noi decisamente positive con la Ducati sugli scudi, perché le prime tre posizioni sono tutte per piloti di Borgo Panigale.

CLASSIFICA MOTOGP 2023: ITALIA AL VERTICE

Esaminando la classifica piloti MotoGp 2023, emerge infatti che all’inseguimento di Bagnaia oltre a Bezzecchi c’è anche Jorge Martin, che con la Ducati del Team Pramac ha raccolto fino a questo momento 107 punti, dunque si trova a -24 da Bagnaia e ad appena tre lunghezze di ritardo da Bezzecchi. Per tutti gli altri il compito sembra presentarsi molto più difficile: il primo pilota che nulla ha a che fare con l’Italia nella classifica del Mondiale MotoGp è il sudafricano Brad Binder, che in sella a una austriaca KTM occupa il quarto posto a quota 92 punti, poi però ci sono altri due piloti della Ducati, cioè Johann Zarco quinto e Luca Marini sesto.

Considerando che al settimo posto troviamo Jack Miller con un’altra KTM, ecco che dobbiamo scendere fino all’ottavo posto nella classifica MotoGp per trovare Fabio Quartararo a quota 54 punti, la citazione per il francese è d’obbligo perché parliamo di un campione del Mondo e anche del miglior pilota in sella a una moto giapponese, com Yamaha e ancora di più Honda che sono tuttavia in evidente difficoltà in una MotoGp sempre più “europea” anche per quanto riguarda i Costruttori – l’Aprilia brilla meno dell’anno scorso ma completa comunque la top 10 con Aleix Espargaro e Maverick Vinales.

CLASSIFICA MOTOGP 2023

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 140

2. Jorge Martin (Ducati) 119

3. Marco Bezzecchi (Ducati) 113

4. Brad Binder (KTM) 96

5. Johann Zarco (Ducati) 93

6. Luca Marini (Ducati) 78

7. Jack Miller (KTM) 69

8. Aleix Espargaro (Aprilia) 55

9. Fabio Quartararo (Yamaha) 54

10. Maverick Viñales (Aprilia) 53

11. Alex Rins (Honda) 47

12. Franco Morbidelli (Yamaha) 46

14. Alex Marquez (Ducati) 43

14. Augusto Fernandez (KTM) 31

15. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 27

16. Takaaki Nakagami (Honda) 24

17. Miguel Oliveira (Aprilia) 21

18. Marc Marquez (Honda) 15

19. Daniel Pedrosa (KTM) 13

20. Enea Bastianini (Ducati) 8

21. Jonas Folger (KTM) 7

22. Danilo Petrucci (Ducati) 5

22. Joan Mir (Honda) 5

22. Michele Pirro (Ducati) 5

25. Lorenzo Savadori (Aprilia) 4

26. Raul Fernandez (Aprilia) 3

27. Stefan Bradl (Honda) 2











