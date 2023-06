Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti 2023: Bagnaia leader, Bezzecchi si avvicina! GP Olanda Assen 24-25 giugno

CLASSIFICA MOTOGP 2023: BEZZECCHI VINCE, BAGNAIA ALLUNGA SU MARTIN

Marco Bezzecchi vince la Sprint di Assen e si rilancia nella classifica MotoGp, dove però è sempre saldamente al comando Francesco Bagnaia, che ha tagliato il traguardo della gara breve del sabato del GP Olanda 2023 in seconda posizione e sale a quota 169 punti, mentre per Bezzecchi la vittoria vale 12 punti e di conseguenza il pilota del VR46 Racing Team sale a quota 138 punti, riducendo a 31 lunghezze il ritardo dal primato. Bezzecchi è comunque sempre terzo, perché in mezzo ai due italiani naturalmente c’è sempre lo spagnolo Jorge Martin, che però oggi si è dovuto accontentare del sesto posto, che lo porta a 148 punti e quindi a -21 da Pecco Bagnaia.

Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti 2023: Martin vicino, -16 da Bagnaia! (GP Germania Sachsenring 18 giugno)

Da notare finalmente un acuto per Fabio Quartararo, che in una stagione davvero difficile per la Yamaha riesce a prendersi il terzo gradino del podio anche grazie alla penalizzazione inflitta a Brad Binder: il francese sale a 64 punti nella classifica MotoGp, le speranze di essere protagonista ai vertici sono comunque minime ma ritrovare protagonista un campione è sempre piacevole. Aumenta invece la differenza fra i primi tre nella classifica del Mondiale Piloti di MotoGp e il resto del gruppo, perché è stato un brutto sabato per Johann Zarco, fuori dalla zona punti e quindi fermo a quota 109. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Classifica MotoGp/ Mondiale piloti, Gp Italia 2023 Mugello: Bagnaia scappa, Martin prova a risalire!

FOCUS SUGLI ITALIANI

Abbiamo naturalmente parlato già di tanti piloti italiani nella nostra analisi sulla classifica MotoGp, anche perché grazie a Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Luca Marini sono ben tre nelle prime sei posizioni, mentre Franco Morbidelli è dignitosamente dodicesimo con appena otto punti di ritardo da Fabio Quartararo che non riesce più a fare la differenza nel confronto interno al team Yamaha.

Più che dignitosa si sta rivelando la stagione di Fabio Di Giannantonio, quindicesimo con 34 punti, mentre naturalmente è impossibile finora giudicare il Mondiale di Enea Bastiani, che fu buttato per terra da Luca Marini nella Sprint di Portimao (primo atto del campionato) ed è tornato a gareggiare solamente al Mugello, raccogliendo 16 punti fra il Gran Premio d’Italia e il Sachsenring, collocandosi in questo modo al diciottesimo posto, ma prendendosi comunque la piccola soddisfazione di precedere Marc Marquez, in crisi nera sulla sua Honda e tristemente diciannovesimo posto con 15 punti, anche se pure lo spagnolo ha dovuto saltare per infortunio alcuni Gran Premi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CLASSIFICA MOTOGP/ Mondiale piloti: Bagnaia al comando, Bezzecchi adesso a -1!

BAGNAIA ANCORA LEADER?

La classifica MotoGp 2023 verso il Gp Olanda 2023 ad Assen, che sarà l’ottavo atto della stagione e ultimo prima della sosta estiva, parla decisamente italiano innanzitutto grazie alla Ducati, che con i suoi centauri occupa le prime quattro posizioni della classifica del Mondiale Piloti di MotoGp, a cominciare naturalmente dal primo posto del campione in carica Francesco Bagnaia, inseguito dallo spagnolo Jorge Martin, dall’altro italiano Marco Bezzecchi e dal francese Johann Zarco, senza dimenticare che all’appello manca Enea Bastianini che è tornato a fare punti solo al Mugello dopo l’infortunio che lo mise fuori causa nella Sprint di Portimao, primo atto della stagione. La Ducati domina e la classifica MotoGp, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe risolversi in un duello interno a Borgo Panigale.

Nessuno ha ancora trovato la migliore continuità di rendimento, a cominciare da Francesco Bagnaia che non ha raccolto punti alla domenica in ben tre Gran Premi su sette, ma per il resto vanta tre vittorie e un secondo posto più numeri eccellenti nelle Sprint, con tre vittorie, due secondi e un terzo posto nelle gare brevi del sabato. Di conseguenza Pecco ha 160 punti ed è al comando, se si pensa che l’anno scorso alla vigilia di Assen era a -91 dal leader Fabio Quartararo il cambio di paso è comunque meraviglioso, anche se avrebbe potuto fare ancora meglio. Lo inseguono gli altri piloti Ducati, a cominciare da Jorge Martin che con il weekend perfetto al Sachsenring – vittoria sia nella Sprint sia nel Gran Premio – ha scavalcato Bezzecchi e si è portato a -16 da Bagnaia. Naturalmente è ancora presto per fare calcoli, a maggior ragione considerando che nella MotoGp 2023 ci saranno le Sprint in ogni Gran Premio, quindi in palio ci sarà un massimo di 37 punti per ogni evento, però la classifica MotoGp ci sta già regalando indicazioni chiare con la Ducati sugli scudi, perché le prime posizioni sono tutte per piloti di Borgo Panigale.

CLASSIFICA MOTOGP 2023: ITALIA AL VERTICE

Esaminando la classifica piloti MotoGp 2023, emerge infatti che all’inseguimento di Bagnaia oltre a Jorge Martin c’è naturalmente Marco Bezzecchi, che in Germania ha perso il ruolo di primo inseguitore del connazionale ma è pur sempre terzo con 126 punti, due vittorie già in bacheca e il ricordo meraviglioso di Assen, dove l’anno scorso colse il primo podio nella sua carriera in MotoGp arrivando secondo alle spalle proprio di Pecco Bagnaia. Il festival della Ducati ai vertici del Mondiale Piloti si completa con il quarto posto in classifica del francese Johann Zarco, che troviamo a quota 109 punti con una ottima costanza di rendimento – un secondo e tre terzi posti in gara – anche se non è ancora riuscito a vincere.

Il primo pilota che nulla ha a che fare con l’Italia nella classifica del Mondiale MotoGp è il sudafricano Brad Binder, che in sella a una austriaca KTM occupa il quinto posto a quota 96 punti dopo il deludente weekend al Sachsenring, poi però riecco la Ducati con Luca Marini al sesto posto. È comunque da considerare apprezzabile la crescita della KTM, che si prende il ruolo di seconda forza del Mondiale MotoGp 2023 anche grazie al settimo posto di Jack Miller a quota 79 punti, in una MotoGp sempre più “europea” anche per quanto riguarda i Costruttori, nonostante l’Aprilia sia meno brillante dell’anno scorso ma comunque riesce a completare la top 10 con Aleix Espargaro e Maverick Vinales alle spalle di Fabio Quartararo.

CLASSIFICA MOTOGP 2023

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 169

2. Jorge Martin (Ducati) 148

3. Marco Bezzecchi (Ducati) 138

4. Johann Zarco (Ducati) 109

5. Brad Binder (KTM) 101

6. Luca Marini (Ducati) 89

7. Jack Miller (KTM) 79

8. Fabio Quartararo (Yamaha) 64

9. Aleix Espargaro (Aprilia) 60

10. Maverick Viñales (Aprilia) 56

11. Alex Marquez (Ducati) 53

12. Franco Morbidelli (Yamaha) 50

13. Alex Rins (Honda) 47

14. Augusto Fernandez (KTM) 36

15. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 34

16. Miguel Oliveira (Aprilia) 27

17. Takaaki Nakagami (Honda) 26

18. Enea Bastianini (Ducati) 18

19. Marc Marquez (Honda) 15

20. Daniel Pedrosa (KTM) 13

21. Jonas Folger (KTM) 7

22. Michele Pirro (Ducati) 5

23. Danilo Petrucci (Ducati) 5

24. Joan Mir (Honda) 5

25. Lorenzo Savadori (Aprilia) 4

26. Raul Fernandez (Aprilia) 4

27. Stefan Bradl (Honda) 2











© RIPRODUZIONE RISERVATA