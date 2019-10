Classifica Motogp/ Il Mondiale piloti alla vigilia del Gp d’Australia 2019

Questa domenica si accende il Gp d’Australia 2019 e certo dobbiamo ora dare spazio anche a ciò che accade nella classifica della Motogp per il mondiale piloti. Come è ben noto però il titolo iridato per i piloti è stato assegnato da tempo a Marc Marquez, ma benchè lo spagnolo abbia già ampiamente festeggiato, i punti che saranno messi in palio questa mattina a Phillips Island saranno ugualmente significativi. Alle spalle del pilota iberico (vincitore in Giappone) a quota 350 punti, e al suo sesto titolo per la classe regina (ma l’ottavo da quando è nel motomondiale) infatti infuria la battaglia per il miglior piazzamento nella graduatoria dee piloti della classifica della Motogp: il titolo è già andato ma non vuol dire che non si possa chiudere la stagione in dolcezza. Ecco quindi che per il Gran premio d’Australia 2019 ancora una volta i riflettori sono ancora puntati di Andrea Dovizioso, secondo nella graduatoria con ben 231 punti, pronto a migliorare dopo qualche prova opaca. Pure dobbiamo tenere d’occhio Alex Rins e Maverick Vinales, che con 176 punti a testa si contendono la medaglia di bronzo per questa stagione della Motogp.

CLASSIFICA MOTOGP: ALLE SPALLE DEL PODIO

Sono poi ben risicati anche i distacchi nei gradini inferiori della classifica della Motogp per il mondiale piloti, anche alla vigilia del Gp d’Australia 2019: questo banco di prova a Phillips Island quindi potrebbe anche qui regalarci qualche emozione. Ecco infatti che dopo il podio e il gradino condiviso tra Rins e Vinales, troviamo fermo alla quinta posizione Danilo Petrucci, che fatica con 169 punti. Oggi poi il pilota della Ducati dovrà ben guardasi alle spalle, perché senso vi troviamo uno scatenato Fabio Quartararo con 163 punti finora e tanta voglia di scalare la vetta. Sono quindi poi Rossi, Miller, Crutchlow e Morbidelli (con l’azzurro fermo a quota 100 punti) a chiudere la top ten della graduatoria per il mondiale piloti. Meritano una nota a parte per la classifica della Motogp alcuni volti noti che però stazionano ai gradini più bassi Andrea Iannone, che con l’Aprilia registra solo la 17^ piazza e Jorge Lorenzo, che con l’Honda è fermo al 19^ gradino della Classifica della Motogp per il Mondiale piloti.

CLASSIFICA MONDIALE DOPO IL GP DI GIAPPONE

1 Marquez 350

2 Dovizioso 231

3 Rins 176

4 Vinales 176

5 Petrucci 169

6 Quartararo 163

7 Rossi 145

8 Miller 125

9 Crutchlow 113

10 Morbidelli 100

11 P.Espargaro 85

12 Nakagami 74

13 Mir 66

14 A.Espargaro 47

15 Oliveira 37

16 Bagnaia 33

17 Iannone 33

18 Zarco 27

19 Lorenzo 23

20 Rabat 18

21 Bradl 16

22 Pirro 9

23 Guintoli 7

24 Syarhin 7

25 Abraham 5

26 Kallio 2



© RIPRODUZIONE RISERVATA