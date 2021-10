Classifica Motogp/ Il Mondiale piloti alla vigilia del Gp delle Americhe 2021 Austin

Siamo in vista del Gran Premio delle Americhe 2021 a e conta ora osservare che sta accadendo nella classifica della Motogp per il mondiale piloti. Siamo dunque a Austin, dove la classe regina fa tappa dopo un anno di assenza e anche qui protagonista annunciato non può che essere Fabio Quartararo, leader assoluto della graduatoria iridata, con ben 234 punti all’attivo. Anche alla vigilia della 15^ prova della stagione dunque il francese rimane il primo indiziato per la vittoria del titolo mondiale, ma pure El Diablo ha ancora da guardarsi alle spalle.

Mancano ancora diverse gare prima del finale di stagione e i suoi rivali, pure a distanza, rimangono sempre in agguato. In primis Francesco Bagnaia che solo pochi giorni fa ha vinto il Gran premio di Misano, proprio davanti al francese della Yamaha. Il ducatista pure rimane secondo nella classifica della Motogp per il mondiale piloti, con 186 punti e dunque ancora 48 da recuperare per raggiungere Quartararo.

CLASSIFICA MOTOGP: ALLE SPALLE DELLA VETTA

Proseguendo nella lettura della classifica della Motogp per il mondiale piloti, in vista del Gran premio delle Americhe 2021 ad Austin, pure vediamo che anche Pecco Bagnaia ha alle spalle, per il momento, un buon vantaggio. L’alfiere della Ducati infatti vanta oggi un gap di 19 lunghezze sul rivale della Suzuki Joan Mir, che pure rimane uno dei piloti più costanti di questa stagione. Lo spagnolo infatti non ha mai vinto, ma con tenacia ha messo da parte punti su punti e ora ne vanta 167 e dunque 26 in più di Zarco, che dopo uno sfolgorante avvio di campionato, ora fatica nelle retrovie. A chiudere la top five Jack Miller, che pure ha un solo punto in meno del francese, collega di moto.

Nel resto della lista, eco che i distacchi tra un pilota e l’altro si attenuano ancora: ecco infatti Binder e Aleix Espargaro, con Vinales (oggi assente annunciato) e Marc Marquez, con 98 e 92 punti a testa: chiude la top ten provvisoria della classifica della Motogp per il mondiale piloti Miguel Oliveira, con 87 punti (e un successo trovato in Catalogna). Da segnalare in lista poi solo la 17^ posizione di Morbidelli, che ha perso parecchio treno per via del grave infortunio subito e il 21^ posto di Valentino Rossi, che ha all’attivo appena 28 punti nella sua ultima stagione in motogp.

CLASSIFICA MOTOGP, MONDIALE PILOTI

Fabio Quartararo (Yamaha) 234

Francesco Bagnaia (Ducati) 186

Joan Mir (Suzuki) 167

Johann Zarco (Ducati) 141

Jack Miller (Ducati) 140

Brad Binder (KTM) 124

Aleix Espargaró (Aprilia) 104

Maverick Vinales (Yamaha/Aprilia) 98

Marc Marquez (Honda) 92

Miguel Oliveira (KTM) 87

Jorge Martin (Ducati) 71

Alex Rins (Suzuki) 68

Takaaki Nakagami (Honda) 70

Pol Espargaró (Honda) 64

Enea Bastianini (Ducati) 61

Alex Marquez (Honda) 50

Franco Morbidelli (Yamaha) 40

Iker Lecuona (KTM) 38

Danilo Petrucci (KTM) 37

Valentino Rossi (Yamaha) 28

Luca Marini (Ducati) 28

Stefan Bradl (Honda) 13

Michele Pirro (Ducati) 7

Daniel Pedrosa (KTM) 6

Lorenzo Savadori (Aprilia) 4

Esteve Rabat (Ducati) 1

