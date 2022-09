Classifica MotoGp/ Il Mondiale Piloti verso il GP San Marino 2022 Misano

La classifica MotoGp ci conduce verso il Gp San Marino 2022, il nostro affascinante appuntamento sul circuito di Misano Adriatico che in questa stagione assume un valore particolarmente significativo, dal momento che il quattordicesimo atto della stagione potrebbe rilanciare l’inseguimento della Aprilia di Aleix Espargaro e forse soprattutto della Ducati di Francesco Bagnaia all’attuale leader della classifica MotoGp, cioè naturalmente l’iridato in carica Fabio Quartararo, il francese in sella alla sua Yamaha.

In testa alla classifica del Mondiale Piloti della MotoGp troviamo quindi Fabio Quartararo che ha raccolto finora 200 punti nonostante sole tre vittorie, cioè quella ottenuta a fine aprile a Portimao e poi le due consecutive di Barcellona e Sachsenring a giugno, seguite però dallo “zero” ad Assen e dall’ottavo posto di Silverstone, che hanno riacceso le speranze degli inseguitori. Quartararo sta comunque trovando una più che discreta continuità, vedi anche il secondo posto di due settimane fa in Austria, così ecco il primo posto nella classifica MotoGp, anche se la Yamaha non brilla particolarmente e di conseguenza il campione in carica non può dormire sonni tranquilli – ma la concorrenza deve svegliarsi…

CLASSIFICA MOTOGP: SITUAZIONE E CONTESTO

Gli inseguitori non sono comunque rassegnati nella classifica MotoGp, a cominciare dallo splendido spagnolo Aleix Espargaro, che ha raccolto 168 punti fino a questo momento in sella alla sua Aprilia, soprattutto grazie al grande exploit in Argentina, quando ha colto la sua prima vittoria partendo dalla pole position, altra prima volta per l’Aprilia in MotoGp. Adesso Espargaro è dietro di 32 lunghezze rispetto al francese, chissà se la casa di Noale potrà davvero coltivare ambizioni di giocarsi il titolo iridato, anche se un leggero calo nelle ultime uscite rende più problematico pensare a un sogno che scriverebbe una pagina di storia memorabile dell’intero Motomondiale.

Seguono nella classifica MotoGP altri nomi di livello, tuttavia è Francesco Bagnaia l’unico che potrebbe assurgere al ruolo di “Variabile impazzita” nella corsa verso il titolo iridato. Pecco infatti occupa la terza posizione nel Mondiale Piloti di MotoGp con 156 punti, dunque un passivo di ben 44 lunghezze rispetto al suo grande rivale. C’è da mangiarsi le mani per le troppe occasioni sprecate dalla Ducati, tuttavia è anche vero che Pecco ha una striscia aperta di tre vittorie consecutive, dunque pensare al passato è inutile: serve proseguire su questa strada per provare a mettere pressione a Quartararo, magari pure con l’ausilio di Enea Bastianini, che troviamo però a quota 118 punti e ormai fuori gioco nonostante tre vittorie nel ruolino di marcia.

CLASSIFICA MOTOGP

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 200

2. Aleix Espargaró (Aprilia) 168

3. Francesco Bagnaia (Ducati) 156

4. Johann Zarco (Ducati) 125

5. Jack Miller (Ducati) 123

6. Enea Bastianini (Ducati) 118

7. Brad Binder (KTM) 107

8. Alex Rins (Suzuki) 92

9. Jorge Martin (Ducati) 87

10. Maverick Viñales (Aprilia) 85

11. Miguel Oliveira (KTM) 85

12. Joan Mir (Suzuki) 77

13. Luca Marini (Ducati) 69

14. Marco Bezzecchi (Ducati) 68

15. Marc Marquez (Honda) 60

16. Takaaki Nakagami (Honda) 45

17. Pol Espargaró (Honda) 42

18. Franco Morbidelli (Yamaha) 31

19. Alex Marquez (Honda) 29

20. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 18

21. Andrea Dovizioso (Yamaha) 11

22. Darryn Binder (Yamaha) 10

23. Remy Gardner (KTM) 9

24. Raul Fernandez (KTM) 5











