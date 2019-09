Classifica MotoGp/ Marquez primo, Dovizioso – 78 punti verso il Gp San Marino 2019

La classifica MotoGp ci introduce idealmente al Gp San Marino 2019: sulla pista di Misano Adriatico si corre il tredicesimo appuntamento di un Mondiale che sembra essere ormai assegnato a Marc Marquez – sarebbe il quarto consecutivo – visto l’enorme vantaggio sulla concorrenza. I 250 punti del catalano della Honda rappresentano un +78 su Andrea Dovizioso, che aveva recuperato qualcosa in Austria ma poi è stato vittima di uno spaventoso incidente (fortunatamente senza conseguenze) a Silverstone, staccandosi di altre 20 lunghezze. Che Marquez non sia riuscito a vincere gli ultimi due Gran Premi resta un dettaglio: non può che essere così se pensiamo che in tutte le gare, con la sola eccezione del Texas (caduto e ritirato), il leader della classifica MotoGp è sempre arrivato almeno secondo. Gli avversari dunque si dovranno superare per batterlo; al momento è molto più interessante la corsa per seconda e terza posizione, perchè Dovizioso difende 23 punti di vantaggio su Alex Rins (vincitore in Gran Bretagna) il quale ha sua volta ha un misero +4 sul sorprendente Danilo Petrucci. A chiudere la lista dei piloti con almeno 100 punti troviamo Maverick Vinales e Valentino Rossi: il Dottore in particolar modo ha bisogno di uscire dalla crisi che lo attanaglia da Austin (secondo posto, da allora mai più a podio).

CLASSIFICA MOTOGP: VERSO IL GP SAN MARINO 2019

Per quanto riguarda la classifica MotoGp in vista del Gp San Marino 2019, sembra già arrivato il momento per fare calcoli: con un 25-0 nei confronti di Dovizioso, Marquez volerebbe a +103 e nel prossimo Gran Premio, quello di Aragona, potrebbe laurearsi campione del mondo qualora dovesse perdere due o meno punti dal pilota della Ducati. Il modo che Dovizioso ha di tenere aperta la classifica MotoGp è naturalmente quello di vincere, e sperare che Marquez non faccia punti: lo spagnolo della Honda però ha un vantaggio talmente ampio che da qui alla fine potrebbe sempre arrivare terzo e laurearsi campione del mondo se anche il suo principale avversario dovesse vincere tutte le gare. Rins invece difende il suo podio, ma con la speranza aperta di prendersi la seconda posizione: il pilota della Suzuki è l’unico, insieme ai due che lo precedono, ad aver vinto almeno due Gran Premi in questa stagione e potrebbe anche giocarsi il titolo Mondiale, se non fosse stato per i due ritiri consecutivi tra giugno e luglio. Ciò detto, ancora una volta il catalano è riuscito a migliorare quanto fatto nella passata stagione e prima o poi potremmo vederlo anche campione del mondo.

CLASSIFICA MOTOGP

1. Marc Marquez (Honda) 250

2. Andrea Dovizioso (Ducati) 172

3. Alex Rins (Suzuki) 149

4. Danilo Petrucci (Ducati) 145

5. Maverick Vinales (Yamaha) 118

6. Valentino Rossi (Yamaha) 116

7. Jack Miller (Ducati) 94

8. Fabio Quartararo (Yamaha) 92

9. Cal Crutchlow (Honda) 88

10. Franco Morbidelli (Yamaha) 69

11. Pol Espargaro (KTM) 68

12. Takaaki Nakagami (Honda) 62

13. Joan Mir (Suzuki) 39

14. Aleix Espargaro (Aprilia) 33

15. Francesco Bagnaia (Ducati) 29

16. Andrea Iannone (Aprilia) 27

17. Miguel Oliveira (KTM) 26

18. Johann Zarco (KTM) 22

19. Jorge Lorenzo (Honda) 21

20. Stefan Bradl (Honda) 16

21. Esteve Rabat (Ducati) 14

22. Michele Pirro (Ducati) 9

23. Sylvain Guintoli (Suzuki) 7

25. Hafizh Syahrin (KTM) 5

26. Bradley Smith (Aprilia) 0



