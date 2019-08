Andrea Dovizioso, come sta dopo l’incidente in MotoGp/ Video, “ha perso la memoria”

Incidente gravissimo e dalla dinamica spettacolare ha portato Andrea Dovizioso in sella alla Ducati probabilmente ha perdere definitivamente il Mondiale di MotoGp: in un primo momento però si temeva ben di peggio quando lo si è visto volare in aria alla prima curva del Gp di Silverstone per la caduta di Quartararo davanti a lui che gli ha fatto da “carambola” con un violentissimo impatto sull’asfalto un attimo dopo. La Ducati si incendia e sfila fiammeggiando fuori dalla pista, mentre due o tre ribaltamenti per il Dovi lo lasciano di fatto immobile nell’erba mentre il pilota della Yamaha si rialzava pur dolorante: “come sta?” è la domanda che tutti si sono fatti da casa e nel paddock nel vedere quelle immagini e poco dopo Dovizioso viene portato in barella verso il Centro Medico Mobile della MotoGp. Se in un primo momento non sembrava riuscire ad alzarsi, poco dopo eccolo in piedi molto dolorante alla schiena e al fianco destro ma sostanzialmente in buone condizioni visto il bruttissimo incidente della sua Ducati.

COME STA ANDREA DOVIZIOSO? LE CONDIZIONI DI SALUTE

«Perdita temporanea di memoria, stato confusionale: lo porteranno a Coventry in elicottero per verificare le anche e il fianco sbattuto, per prudenza dopo la caduta», spiega da fuori la clinica mobile l’inviato di Sky MotoGp Sandro Donatogrosso in merito alle condizioni di Andrea Dovizioso dopo il botto iniziale con Quartararo che costerà sicuramente tanto in ottica mondiale (ha vinto Rins all’ultima curva beffando un Marquez secondo ma sempre più leader della Classifica Mondiale). La Clinica mobile prima conferma le parole del giornalista Sky – «il ducatista ha avuto anche una perdita temporanea di memoria. Andrea verrà portato in elicottero a Coventry per svolgere esami più approfonditi» – poi arrivano direttamente le parole del Dottor Angel Charta, direttore Centro Mobile Medico «analisi negative, leggero stato confusionale ma sta meglio e parla normalmente». Ancora intervistato da Sky Sport, Charte conclude «Sta bene, tutte le analisi sono negative. In un primo momento ha perso memoria ma fortunatamente si è ripreso, ora ricorda perfettamente quanto successo. Sente ancora dolore all’anca: verrà trasportato in elicottero a Coventry per svolgere esami più approfonditi».





