Classifica Motogp/ Mondiale piloti alla vigilia del Gp di Stiria 2020 (Spielberg)

Occhi puntati oggi, domenica 23 agosto 2020 sulla classifica della Motogp per il mondiale piloti, alla vigilia della sesta prova del motomondiale, l’inedito Gran Premio di Stiria 2020, che pure avrà luogo solo oggi pomeriggio sulle ben note curve del tracciato di Spielberg. Come abbiamo ripetuto più volte, nel calendario della Motogp post pandemia, la Dorna ha dovuto per forza di cose inserire alcuni doppi Gp, dai differenti nomi, ma che avranno luogo sulle stesse piste: dopo quanto occorso a inizio stagione a Jerez, anche in Austria si vivrà qualcosa del genere. Ma si tratta solo di un dettaglio organizzativo: la prova oggi di Spielberg sarà quanto mai emozionante (ma si spera meno preoccupante, dopo gli incidenti della scorsa settimana), e dove certo verranno assegnati punti di gran peso per la classifica della Motogp. Che poi solo pochi giorni fa ha riportato modifiche più che mai interessanti: se infatti alla vigilia di questa domenica è sempre Fabio Quartararo il leader indiscusso, ora con 67 punti, pure alle sue spalle molto è occorso e i suoi avversari non paiono poi così lontani.

CLASSIFICA MOTOGP: ALLE SPALLE DEL LEADER

In primis non pare ormai così lontano Andrea Dovizioso, vincitore con la Ducati a Spielberg solo pochi giorni fa e ora al secondo gradino della classifica della Motogp per il Mondiale piloti, con ben 56 punti messi da parte. Considerato che poi il pilota della Rossa (che ha da poco annunciato il suo divorzio con la scuderia di Borgo Panigale) è il favorito d’obbligo anche oggi per il Gp di Stiria 2020, capiamo ben che il francese dovrà guardarsi davvero le spalle, perchè vi è grande rischio che possa venire superato in graduatoria. Chi pure rischia nuovamente di perdere terreno nella classifica della Motogp è Maverick Vinales, che non pare aver grande feeling con il tracciato di Zeltweg: il pilota della Yamaha è però ancora terzo in graduatoria, ma con 48 punti e solo sette di vantaggio da Brad Binder, rookie della KTM e vincitore del Gran Premio di Brno. Il quale poi pure vanta un vantaggio risicassimo da chi gli sta sotto e dunque Valentino Rossi, quinto con 38 punti: e dietro al Dottore i gap sono ancor minori. Di fatto troviamo alla sesta e settima posizione, con uno e due punti in meno del pilota di Tavullia Takaaki Nakagami e Jack Miller, mentre a quota 31 punti ecco nella top ten Mir e Morbidelli: chiude la fila Johann Zarco, che sulla Ducati di fabbrica ha messo finora da parte 28 punti.

CLASSIFICA MOTOGP: IL MONDIALE PILOTI

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 67

2. Andrea Dovizioso (Ducati) 56

3. Maverick Vinales (Yamaha) 48

4. Brad Binder (KTM) 41

5. Valentino Rossi (Yamaha) 38

6. Taakami Nakagami ( Honda) 37

7. Jack Miller (Ducati) 36

8. Franco Morbidelli (Yamaha) 31

9. Joan Mir (Suzuki) 31

10. Johann Zarco (Ducati) 28

11. Danilo Petrucci (Ducati) 20

12. Alex Rins (Suzuki) 19

13. Pol Espargaro (KTM) 19

14. Miguel Oliveira (KTM) 18

15. Alex Marquez (Honda) 15

16. Aleix Espargaro (Aprilia) 11

17. Francesco Bagnaia (Ducati) 9

18. Bradley Smith (Aprilia) 8

19. Iker Lecuona (KTM) 8

20. Tito Rabat (Ducati) 7

21. Cal Crutchlow (Honda) 7

22. Michele Pirro (Ducati) 4



