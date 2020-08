Valentino Rossi sfiorato da moto in volo/ Video incidente choc tra Zarco e Morbidelli

Terribile incidente in MotoGp all’ottavo giro della gara del GP Austria 2020. Lo scontro è avvenuto tra Johann Zarco e Franco Morbidelli e poteva avere conseguenze molto gravi anche per gli altri piloti, a partire da Maverick Vinales e Valentino Rossi. Ma andiamo con ordine. Zarco sfrutta la scia dietro Morbidelli per sorpassarlo, l’italiano è nella giusta traiettoria, invece Zarco verso la curva 2 tende inevitabilmente ad allargarsi ma non avendo decisamente più ritmo finiscono per impattare. L’anteriore di Morbidelli finisce infatti sul posteriore di Zarco e così finiscono fuori, ma l’impatto a grande velocità (in curva 2 si arriva a oltre 300 km/h) genera delle carambole spaventose. La moto di Zarco come un proiettile sfonda le protezione e carambola davanti a Maverick Vinales, mentre quella di Morbidelli passa come un fulmine dietro allo spagnolo, proprio qualche frazione di secondo prima del passaggio di Valentino Rossi.

VALENTINO ROSSI SOTTO CHOC DOPO INCIDENTE ZARCO MORBIDELLI

Una dinamica pericolosissima perché le due moto sono tornate in pista proprio mentre passavano gli altri piloti. Il rischio era che le due moto travolgessero proprio Maverick Vinales e Valentino Rossi. Soprattutto quest’ultimo, che poteva davvero essere preso in pieno dalla moto. Non a caso il pilota della Yamaha è tornato visibilmente sotto choc ai box dopo che è stata mostrata la bandiera rossa e la gara è stata sospesa. I due piloti coinvolti nell’incidente fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze (ma Morbidelli ora verrà sottoposto a Tac), ma quelle psicologiche sono tutt’altro da sottovalutare. Rossi al rientro ai box continuava a scuotere la testa per lo spavento, visto che in una frazione di secondo, o forse pure meno, ha rischiato la vita. La pausa però è servito a tranquillizzarlo, perché poi Valentino Rossi è tornato regolarmente in pista. Sarà interessante capire dalle sue parole come ha vissuto quei momenti concitati…

Retomamos la carrera desde la vuelta 20 luego de este FORTÍSIMO impacto entre el piloto francés Johann Zarco y el ítalo-brasileño Franco Morbidelli. Los pilotos salieron ambos caminando. Muchísima emoción en el #AustrianGP #MOTOGPxTLTpic.twitter.com/Apg6SkOZ1f — TLT ¡La Tele Tuya! (Desde 🏠) (@LaTeleTuya) August 16, 2020

Ci è mancato poco. Un millesimo di secondo in più e saremmo qui a piangere. #ValentinoRossi #AustrianGP #GPAustria pic.twitter.com/bhfeNq26qF — Nicholas David Altea (@NicholasD_Altea) August 16, 2020

Il 2020 si è distratto un attimo grazie al cielo.#MotoGPDAZN #AustrianGP pic.twitter.com/StHLe84rtC — Mattia Fontana (@mattiafontana83) August 16, 2020





