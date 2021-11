Classifica Motogp/ Mondiale piloti alla vigilia del Gran premio dell’Algarve 2021

CLASSIFICA MOTOGP, COSA SUCCEDE DIETRO QUARTARARO

Sono riflettori puntati sulla classifica della Motogp per il mondiale piloti, a poche ore del Gran premio dell’Algarve 2021, penultima prova del campionato del mondo che pure si accenderà solo oggi pomeriggio sulla pista portoghese. Già festeggiato a Misano Fabio Quartararo come vincitore del titolo iridato 2021, ecco che anche oggi siamo ben curiosi di scoprire che accadrà in questa speciale graduatoria dopo il banco di prova portoghese.

Come è ben noto, alle spalle de El Diablo è davvero lotta infuocata per il miglior piazzamento nella classifica della Motogp per il Mondiale piloti e chissà che anche i punti che verranno messi in palio oggi in terra lusitana possano rivelarsi fondamentali per il destino di alcuni piloti, a fine campionato (e in vista anche della prossima stagione magari). Di certo siamo sicuri che sarà gran battaglia a Portimao, tracciato che già in stagione ci ha offerto non pochi brividi: chi farà dunque bottino pieno alla bandiera a scacchi per la classifica della Motogp per il mondiale piloti?

CLASSIFICA MOTOGP: ALLE SPALLE DI QUARTARARO

In attesa di scoprire che cosa ci offriranno le curve del tracciato portoghese per del Gran premio dell’Algarve, vale la pena ricordare nel dettaglio come si configura oggi la classifica della Motogp per il mondiale piloti. Accennato alla prima posizione di Quartararo, già campione del mondo e con ben 267 punti finora messi da parte, ecco che alle spalle del francese dovrebbe confermarsi come miglior secondo del campionato del mondo Francesco Bagnaia che pure registra qui 22 punti e dunque + 27 su Joan Mir, che pure rimane alle calcagna del pilota della Ducati.

Nella lista ecco che scalpitano per confermarsi nella top five iridata, oltre a Mir, anche Johann Zarco con 152 punti all’attivo e Jack Miller che con 149 punti spera di poter superare almeno il francese della Ducati di fabbrica nel finale di campionato. Proseguendo nella top ten della graduatoria prima del Gp dell’Algarve ecco che troviamo, tutti ben vicini anche Marc Marquez (che pure mancherà alla gara lusitana) e Brad Binder, come pure Aleix Espargaro e Maverick Vinales, con Miguel Oliviera a chiudere con il decimo gradino: per il padrone di casa sono 92 i punti messi a tabella 3 appena uno su Alex Rins, che sogna oggi il sorpasso ovviamente. Molto più lontani personaggi come Morbidelli solo 17^ e con 42 punti e Valentino Rossi, solo ventunesimo con 35 punti all’attivo.

CLASSIFICA MOTOGP

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 267

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 202

3. Joan Mir (Suzuki) 175

4. Johann Zarco (Ducati) 152

5. Jack Miller (Ducati) 149

6. Marc Marquez (Honda) 142

7. Brad Binder (KTM) 136

8. Aleix Espargaró (Aprilia) 113

9. Maverick Vinales (Yamaha/Aprilia) 106

10. Miguel Oliveira (KTM) 92

11. Alex Rins (Suzuki) 91

12. Pol Espargaró (Honda) 90

13. Enea Bastianini (Ducati) 87

14. Jorge Martin (Ducati) 82

15. Takaaki Nakagami (Honda) 71

16. Alex Marquez (Honda) 54

17. Franco Morbidelli (Yamaha) 42

18. Iker Lecuona (KTM) 38

19. Danilo Petrucci (KTM) 37

20. Luca Marini (Ducati) 37

21. Valentino Rossi (Yamaha) 35

22. Stefan Bradl (Honda) 13

23. Michele Pirro (Ducati) 12

24. Andrea Dovizioso (Yamaha) 6

25. Daniel Pedrosa (KTM) 6

26. Lorenzo Savadori (Aprilia) 4

27. Esteve Rabat (Ducati) 1



