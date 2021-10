Classifica MotoGp/ Mondiali piloti in vista del Gp Emilia Romagna 2021 (Misano)

CLASSIFICA MOTOGP: VERSO IL GP EMILIA ROMAGNA 2021

La classifica di MotoGp che ci lancia verso il Gp Emilia Romagna 2021, dove si corre domenica 24 ottobre, potrebbe incoronare Fabio Quartararo: il pilota francese è sempre più vicino al primo titolo mondiale della sua carriera, ormai a provare a toglierglielo resta solo il nostro Francesco Bagnaia che però è parecchio lontano, perché a Austin il Diablo ha guadagnato altri 4 punti su Pecco e adesso lo sopravanza di 52 lunghezze. Mancano tre gare al termine, e i punti a disposizione sono 75: diventeranno però 50 al termine del secondo appuntamento stagionale a Misano.

Questo significa che Quartararo sarebbe campione del mondo già oggi se dovesse avere almeno 51 lunghezze di vantaggio su Bagnaia (a parità di punti il piemontese potrebbe ancora far valere i piazzamenti, avendo più secondi posti e potendo pareggiare le vittorie del francese). Insomma: a prescindere da come andrà oggi soltanto un mezzo miracolo potrebbe aiutare Bagnaia a fare il ribaltone, a meno che ovviamente non arrivi un 25-0 che a quel punto potrebbe rimettere in discussione le cose. Per quanto riguarda gli altri, nella classifica di MotoGp le speranze sono aritmeticamente zero: ha già ufficialmente abdicato il campione uscente Joan Mir, che quest’anno non ha mai trovato la costanza giusta per essere in corsa.

CLASSIFICA MOTOGP: QUARTARARO-BAGNAIA, POI IL VUOTO

Sono due piloti e il vuoto nella classifica MotoGp: anche se Mir ha solo 27 punti meno di Bagnaia, la stagione ci ha detto che il duello per vincere il Mondiale ha sempre riguardato Quartararo e Pecco, ovviamente al netto di come erano andate le prime gare della stagione con la doppietta di Jack Miller e la grande regolarità di Joahnn Zarco, che però dopo il secondo posto in Catalogna (il quarto in sette gare) si è spento. È parso insomma abbastanza chiaro che i piloti di Yamaha e Ducati sarebbero andati a giocarsi il titolo piloti, una volta che i dubbi sulle condizioni di Marc Marquez sono stati dissipati e il sei volte campione MotoGp ha mostrato di non avere ancora il fisico al 100% per essere competitivo.

Adesso, il Gp Emilia Romagna 2021 potrebbe incoronare Quartararo con due gare di anticipo: sarebbe certamente un trionfo meritato per il Diablo che in questa stagione ha sbagliato pochissimo, e lo diciamo naturalmente senza nulla togliere a un Pecco Bagnaia che dopo qualche gara di “apprendistato” ha iniziato a correre sul serio e con due vittorie consecutive si è rimesso a caccia quando in pochi ci speravano. Naturalmente far4emo anche le ipotesi e i calcoli per capire come Quartararo possa chiudere la questione nella classifica MotoGp, poi come sempre a parlare sarà la pista e in questo caso quella di Misano Adriatico nel Gp Emilia Romagna 2021…

CLASSIFICA MOTOGP

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 254

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 202

3. Joan Mir (Suzuki) 175

4. Jack Miller (Ducati) 149

5. Johann Zarco (Ducati) 141

6. Brad Binder (KTM) 131

7. Marc Marquez (Honda) 117

8. Aleix Espargaró (Aprilia) 104

9. Maverick Vinales (Yamaha/Aprilia) 98

10. Miguel Oliveira (KTM) 92

11. Jorge Martin (Ducati) 82

12. Alex Rins (Suzuki) 81

13. Enea Bastianini (Ducati) 71

14. Takaaki Nakagami (Honda) 70

15. Pol Espargaró (Honda) 70

16. Alex Marquez (Honda) 54

17. Franco Morbidelli (Yamaha) 40

18. Iker Lecuona (KTM) 38

19. Danilo Petrucci (KTM) 37

20. Luca Marini (Ducati) 30

21. Valentino Rossi (Yamaha) 29

22. Stefan Bradl (Honda) 13

23. Michele Pirro (Ducati) 8

24. Daniel Pedrosa (KTM) 6

25. Lorenzo Savadori (Aprilia) 4

26. Andrea Dovizioso (Yamaha) 3

27. Esteve Rabat (Ducati) 1



