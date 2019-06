Classifica MotoGp/ Mondiale piloti: comanda Marquez (Gp Catalogna 2019)

La classifica della MotoGp, avvicinandoci ed entrando nel Gp di Catalogna 2019, vede ancora al comando Marc Marquez: il campione del mondo in carica si trova al primo posto della graduatoria con 115 punti, frutto di tre vittorie e due secondi posti. Per Marquez una sola battuta d’arresto: quella di Austin, una pista sulla quale ha sempre dominato e che invece lo ha visto finire a terra lo scorso 14 aprile. Grazie a questo scivolone (letterale), Andrea Dovizioso gli rimane incollato agli scarichi: il forlivese della Ducati insegue a quota 103 ed è l’unico altro pilota ad avere una tripla cifra. I due sono anche in fuga, o almeno così parrebbe: 15 le lunghezze che separano Dovizioso da Alex Rins, eroico con una Suzuki certamente migliorata ma che forse in pochi attendevano al terzo posto della classifica. Grazie alla vittoria al Mugello, la prima in MotoGp, Danilo Petrucci ha ottenuto il quarto posto strappandolo a Valentino Rossi: il Dottore è davvero in flessione, non sale sul podio da tempo e rischia dunque di non poter competere per il podio della graduatoria, anche se al momento non rischia di perdere altre posizioni visto che Jack Miller, sesto, è a -30 da lui. Sarà allora interessante valutare in che modo cambierà la classifica di MotoGp dopo il Gran Premio di Catalogna 2019.

CLASSIFICA MOTOGP: LE DELUSIONI

Nella classifica di MotoGp, prima che inizi il Gp di Catalogna 2019, dobbiamo anche parlare delle delusioni: certamente sono due i piloti che non stanno rispettando le consegne, e sono ovviamente Maverick Vinales e Jorge Lorenzo. Il primo sembra la copia sbiadita di quello che all’esordio in Yamaha (due anni fa) aveva vinto tre delle prime cinque gare andando a podio quattro volte, ma va detto che l’anno scorso di questi tempi aveva 67 punti (oggi ne ha 40) avendo ottenuto come in questa stagione un solo podio. Sulla classifica di Vinales pesano ovviamente i due ritiri avvenuti in Argentina e Francia, segno anche di una scarsa tranquillità: lo spagnolo accusa un ritardo di 30 punti dal compagno di squadra Valentino Rossi. Impietoso invece il confronto tra Marc Marquez e Lorenzo, che in maniera nemmeno troppo velata ha anche spronato la Honda a progettare una moto che sia funzionale anche per lui: forse il maiorchino paga proprio questo aspetto oltre ad un feeling generale non ancora trovato, fatto sta che è davvero triste vederlo tredicesimo in classifica (con 27 punti) e soprattutto non ancora capace di entrare nella Top Ten di una gara. Vero è che con la Ducati aveva avuto problemi simili ma poi aveva terminato in ascesa la sua esperienza a Borgo Panigale: chissà se anche con la Honda succederà questo.

CLASSIFICA MOTOGP (PRIME POSIZIONI)

1. Marc Marquez (Honda) 115

2. Andrea Dovizioso (Ducati) 103

3. Alex Rins (Suzuki) 88

4. Danilo Petrucci (Ducati) 82

5. Valentino Rossi (Yamaha) 72

6. Jack Miller (Ducati) 42

7. Cal Crutchlow (Honda) 40

8. Maverick Vinales (Yamaha) 40

9. Takaaki Nakagami (Honda) 40

10. Pol Espargaro (KTM) 38



