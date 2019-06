CLASSIFICA MOTOGP/ Mondiale piloti, Gp Italia Mugello: Vinales-Lorenzo, i due delusi

Parlando della classifica MotoGp abbiamo citato i primi sei e di conseguenza non abbiamo parlato di Maverick Vinales e Jorge Lorenzo, i grandi delusi dei primi cinque Gran Premi della nuova stagione. Vinales è appena decimo con 30 punti, è pesante il confronto con quota 72 che invece ha già raggiunto il suo compagno di squadra Valentino Rossi. Vinales finora in stagione ha avuto un solo guizzo grazie al terzo posto di Jerez de la Frontera, ma per il resto ha raccolto un settimo, un undicesimo posto e due ritiri – se pensiamo che Rossi non è mai stato peggio che sesto, è evidente che Vinales patisce molto di più quando la Yamaha non riesce ad essere competitiva ai massimi livelli. In termini numerici, è ancora più imbarazzante la situazione di Jorge Lorenzo, addirittura quattordicesimo con soli 16 punti mentre Marc Marquez è a quota 95 con l’altra Honda ufficiale: Lorenzo naturalmente ha come attenuante i recenti infortuni e l’apprendistato con la nuova moto, ma un undicesimo, due dodicesimi, un tredicesimo posto e un ritiro in cinque gare sono risultati davvero inaccettabili per un grande campione quale è Jorge Lorenzo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CLASSIFICA MOTOGP: VERSO IL GP ITALIA AL MUGELLO

Che volto assumerà la classifica MotoGp dopo il Gp Italia 2019 che oggi sarà il sesto atto della stagione sul circuito del Mugello? In vista di questo attesissimo appuntamento, ricordiamo che l’inizio del Mondiale MotoGp è stato all’insegna di Marc Marquez e Andrea Dovizioso, già i principali protagonisti delle ultime due stagioni, che si stanno confermando ancora una volta ai vertici della classifica MotoGp. Dopo le ultime due vittorie consecutive ottenute a Jerez e Le Mans nelle due gare precedenti, Marquez è il leader della classifica Piloti con 95 punti, frutto anche della vittoria di Termas de Rio Hondo e del secondo posto ottenuto nella prima gara in Qatar, un cammino quasi perfetto se non fosse per la caduta di Austin. Dovizioso invece aveva vinto a Losail e poi è stato terzo in Argentina, due volte quarto in America e in Spagna, infine secondo in Francia, di conseguenza in classifica è secondo con 87 punti: il centauro della Ducati dunque è finora riuscito a rimanere in scia a Marquez anche grazie allo zero del rivale sul Circuit of the Americas e adesso potrebbe invece approfittare del Mugello, che potrebbe essere favorevole a Dovizioso e alla Ducati.

CLASSIFICA MOTOGP: GLI INSEGUITORI DI MARQUEZ E DOVIZIOSO

La classifica MotoGp per ora dunque vede Marc Marquez e Andrea Dovizioso come protagonisti assoluti, ma certamente i giochi non sono del tutto chiusi per gli altri, che però avrebbero bisogno di fare un ultimo salto di qualità per pensare di lottare davvero con i primi due della classifica Piloti. In terza posizione con 75 punti troviamo un eccellente Alex Rins, che ha portato la Suzuki alla vittoria ad Austin ma è stato solamente decimo a Le Mans: il problema dunque è la continuità di rendimento su tutte le piste. Valentino Rossi deve invece lottare con una Yamaha alla quale manca ancora qualcosa: due secondi posti, due quinti e un sesto gli hanno portato 72 punti, ritmo buono ma che non basta se si vuole sperare di lottare per il decimo Mondiale in carriera. Dietro al Dottore poi le distanze si fanno sempre più pesanti: buono il quinto posto di Danilo Petrucci, che però con 57 punti è già 30 lunghezze dietro al compagno di squadra Dovizioso, si scende poi ai 42 punti del sesto posto di Jack Miller, ma con lui naturalmente entriamo già nella fascia di piloti che puntano al massimo ad un buon piazzamento nella classifica MotoGp per il Mondiale 2019.

CLASSIFICA MOTOGP (PRIME POSIZIONI)

1. Marc Marquez (Honda) 95

2. Andrea Dovizioso (Ducati) 87

3. Alex Rins (Suzuki) 75

4. Valentino Rossi (Yamaha) 72

5. Danilo Petrucci (Ducati) 57

6. Jack Miller (Ducati) 42

7. Franco Morbidelli (Yamaha) 34

8. Cal Crutchlow (Honda) 34

9. Pol Espargaro (KTM) 31

10. Maverick Vinales (Yamaha) 30



