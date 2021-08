Classifica MotoGp/ Mondiale piloti in vista del Gp Gran Bretagna 2021 (Silverstone)

CLASSIFICA MOTOGP: ARRIVA IL GP GRAN BRETAGNA 2021

La classifica MotoGp in vista del Gp Gran Bretagna 2021 parla chiaro: si arriva all’appuntamento di Silverstone, dodicesima prova del Mondiale, con Fabio Quartararo al comando sul duo formato da Francesco Bagnaia e Joan Mir, che inseguono a una distanza di 47 punti. Il Diablo in Austria non ha fatto meglio di un mediocre settimo posto, ma non gli ha detto troppo male: il principale inseguitore era Johann Zarco che non ha visto nemmeno il traguardo, dunque i punti di vantaggio sono addirittura aumentati e adesso mancano sempre meno gare per chiudere il Motomondiale.

Diciamo pure che Quartararo veleggia verso quello che sarebbe il primo titolo assoluto (anche considerando le altre categorie) ma deve stare attento: i punti a disposizione sono ancora 150 e, se pure non ci spingeremo a dire che in corsa nella classifica MotoGp ci sia anche Enea Bastianini (l’ultimo che potrebbe ancora essere premiato per l’aritmetica) sicuramente le insidie per il pilota della Yamaha non mancano, e dunque il Gp Gran Bretagna 2021 sarà importante per provare a prendersi altro margine sugli inseguitori, ricordando come erano andate le cose lo scorso anno. Vedremo dunque come cambierà la classifica MotoGp dopo questo appuntamento di Silverstone, intanto possiamo fare qualche considerazione più approfondita sulla graduatoria.

CLASSIFICA MOTOGP: LE INSIDIE PER QUARTARARO

Un dato che, guardando la classifica MotoGp in vista del Gp Bretagna 2021, fa sicuramente piacere a Quartararo riguarda l’andamento delle ultime gare: cinque Gran Premi e cinque vincitori diversi (lui compreso), nessuno di questi diretto rivale per il titolo perché il più alto in classifica è stato Brad Binder (che ha trionfato proprio in Austria), sesto con 83 lunghezze da recuperare. Certo, gli avversari non stanno comunque a guardare: se le Ducati di Bagnaia, Zarco e Miller hanno accusato il colpo perdendo punti preziosi, Mir sembra aver trovato il ritmo giusto e negli ultimi tre Gran Premi non ha fatto peggio del quarto posto, scalando la classifica e facendoci ricordare che l’anno scorso era successa più o meno la stessa cosa. Il campione del mondo in carica, che nel 2020 ha portato a casa il Mondiale vincendo una sola gara, ha tutto per ripetersi: Quartararo l’anno scorso aveva vinto la sua terza e ultima gara in Catalogna (fine settembre) e dopo quella ne mancavano sei per chiudere il campionato, ma da lì in avanti era incredibilmente crollato non riuscendo ad andare oltre l’ottavo posto in classifica. Questo per dire che davvero i conti nella MotoGp sono apertissimi, e che il Gp Gran Bretagna 2021 rischia di essere un crocevia particolarmente importante. Tra poco, le risposte ce le fornirà il celebre tracciato di Silverstone…

CLASSIFICA MOTOGP

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 181

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 134

3. Joan Mir (Suzuki) 134

4. Johann Zarco (Ducati) 132

5. Jack Miller (Ducati) 105

6. Brad Binder (KTM) 98

7. Maverick Vinales (Yamaha) 95

8. Miguel Oliveira (KTM) 85

9. Aleix Espargaró (Aprilia) 67

10. Jorge Martin (Ducati) 64

11. Marc Marquez (Honda) 59

12. Takaaki Nakagami (Honda) 55

13. Alex Rins (Suzuki) 44

14. Alex Marquez (Honda) 41

15. Pol Espargaró (Honda) 41

16. Franco Morbidelli (Yamaha) 40

17. Enea Bastianini (Ducati) 31

18. Danilo Petrucci (KTM) 30

19. Valentino Rossi (Yamaha) 28

20. Luca Marini (Ducati) 27

21. Iker Lecuona (KTM) 24

22. Stefan Bradl (Honda) 11

23. Daniel Pedrosa (KTM) 6

24. Lorenzo Salvadori (Aprilia) 4

25. Michele Pirro (Ducati) 3

26. Esteve Rabat (Ducati) 1



