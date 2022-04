Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti verso il GP Americhe 2022 ad Austin

CLASSIFICA MOTOGP: COME CAMBIERÀ OGGI?

La classifica MotoGp ci conduce verso il Gp Americhe 2022: appuntamento ormai tradizionale quello di Austin, anche se l’anno scorso era slittato in autunno dopo la cancellazione del 2020, mentre stavolta si torna in primavera come era già negli anni precedenti alla pandemia di Coronavirus. Ciò che è più interessante in questo momento, regna ancora una certa confusione circa i rapporti di forza in questa classifica MotoGp che è ancora del tutto in divenire. Normale se pensiamo che fino a questo momento abbiamo vissuto solo tre Gran Premi, ma comunque indicativa di quello che sta succedendo da almeno un paio di stagioni a questa parte, cioè da quando è finito (per varie vicissitudini) il dominio di Marc Marquez, che tra l’altro ad Austin sarebbe il dominatore assoluto.

In testa alla classifica del Mondiale Piloti della MotoGp troviamo una splendida realtà emergente, cioè l’Aprilia con Aleix Espargaro che ha raccolto 45 punti nelle prime tre gare, soprattutto grazie al grande exploit in Argentina, quando ha colto la sua prima vittoria partendo dalla pole position, altra prima volta per l’Aprilia in MotoGp. La classifica MotoGp incorona dunque per il momento una coppia decisamente imprevedibile, chissà se la casa di Noale potrà davvero coltivare ambizioni di giocarsi il titolo iridato in una stagione che, come detto, è finora indecifrabile.

CLASSIFICA MOTOGP: SITUAZIONE E CONTESTO

Questo Gran Premio delle Americhe 2022 ad Austin sarà atteso anche perché le prime tre gare della stagione hanno dato indicazioni discordanti e lanciato protagonisti inattesi: i successi di Enea Bastianini in Qatar con la Ducati del Team Gresini Racing, di Miguel Oliveira con la Ktm in Indonesia ed infine appunto la prima volta dell’Aprilia con Aleix Espargaro in Argentina hanno sancito una certezza sopra tutte nella classifica MotoGp: latitano i nomi più attesi prima che la stagione prendesse il via da Losail un mese fa circa, big che sono quindi chiamati al riscatto fin da questo Gp Americhe.

A parte la situazione particolare di Marc Marquez, l’Indonesia aveva portato un parziale riscatto di Fabio Quartararo, tuttavia il campione del Mondo in carica a Termas de Rio Hondo è di nuovo tornato indietro. Di certo il francese della Yamaha se la passa comunque meglio di un Francesco Bagnaia con un solo punto al proprio attivo in classifica Piloti dopo i primi due Gran Premi e poi quinto in Argentina, troppo poco per parlare di inversione di tendenza. Enea Bastianini dopo la vittoria in Qatar non è andato oltre l’undicesimo posto in Indonesia e il decimo in Argentina, facendosi scavalcare anche da Brad Binder che vanta invece un secondo, un sesto e un ottavo posto. Fare calcoli resta difficile, vedremo cosa ci dirà Austin…

CLASSIFICA MOTOGP

1. Aleix Espargaró (Aprilia) 45

2. Brad Binder (KTM) 38

3. Enea Bastianini (Ducati) 36

4. Alex Rins (Suzuki) 36

5. Fabio Quartararo (Yamaha) 35

6. Joan Mir (Suzuki) 33

7. Miguel Oliveira (KTM) 28

8. Johann Zarco (Ducati) 24

9. Jorge Martin (Ducati) 20

10. Pol Espargaró (Honda) 20

11. Jack Miller (Ducati) 15

12. Franco Morbidelli (Yamaha) 14

13. Maverick Viñales (Aprilia) 13

14. Francesco Bagnaia (Ducati) 12

15. Marc Marquez (Honda) 11

16. Luca Marini (Ducati) 10

17. Takaaki Nakagami (Honda) 10

18. Marco Bezzecchi (Ducati) 7

19. Darryn Binder (Yamaha) 6

20. Alex Marquez (Honda) 4

21. Andrea Dovizioso (Yamaha) 2

22. Remy Gardner (KTM) 1











