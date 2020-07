Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti verso il GP Andalusia 2020 a Jerez

La classifica MotoGp del Mondiale Piloti ricalca in questo momento, come è logico che sia, l’ordine d’arrivo dell’unico Gran Premio disputato finora dalla MotoGp in questo anomalo 2020. Ecco dunque che il leader della classifica Piloti di MotoGp è naturalmente il rampante francese Fabio Quartararo, che domenica scorsa si è imposto nel Gran Premio di Spagna e oggi andrà a caccia del bis nel Gran Premio d’Andalusia: cambia il nome, ma siamo sempre a Jerez de la Frontera e questa di conseguenza è una ottima notizia per Quartararo e per tutta la Yamaha, che domenica scorsa aveva fatto doppietta anche grazie al secondo posto di Maverick Vinales. Dunque al momento la classifica MotoGp vede il dominio della Yamaha, con Quartararo leader e alle prese adesso con una pressione nuova per lui. Che fosse un grande talento era già noto, però una settimana fa era alla caccia della sua prima vittoria e ora si trova catapultato nel ruolo di possibile favorito per il Mondiale a causa dell’infortunio di Marc Marquez, che logicamente cambia le carte in tavola per questa stagione piuttosto breve. Per il campione del Mondo in carica è inevitabile il secondo zero consecutivo: anche ipotizzando che possa iniziare ad ottenere punti a Brno, la rimonta appare già piuttosto complicata – molto dipenderà naturalmente dalle condizioni fisiche del numero 93.

CLASSIFICA MOTOGP: LA LOTTA PER IL TITOLO

Ecco perché, dopo una sola gara disputata, la classifica MotoGp fornisce già spunti molto interessanti, mettendo in fila ai primi tre posti coloro che più di tutti sono chiamati ad approfittare dei guai di Marquez: abbiamo già detto ampiamente di Quartararo, abbiamo anche accennato a Vinales che cercherà alla lunga di imporre la superiorità del team ufficiale Yamaha rispetto al satellite Petronas e anche una maggiore esperienza a livello personale, ma naturalmente in questo discorso rientra pure Andrea Dovizioso. Da tre stagioni consecutive il Dovi è vice-campione del Mondo sempre dietro a Marquez, ora l’iridato è infortunato ed è dunque legittimo crederci. Il terzo posto al debutto è sicuramente una ottima base di partenza, se si pensa che la pista di Jerez non è tra le più amate da Dovizioso e dalla Ducati: oggi nel bis in Andalusia l’obiettivo sarà di nuovo ottenere il massimo possibile, poi ad agosto arrivano Brno e il doppio Zeltweg, piste ben più gradite alla Rossa e al Dovi. Sarà una lotta fra Quartararo, Vinales e Dovizioso? Quando e soprattutto come rientrerà Marquez? Alla seconda domanda non potremo dare una risposta già oggi, ma per la prima ci potrebbero arrivare indicazioni molto interessanti…

CLASSIFICA MOTOGP: IL MONDIALE PILOTI

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 25

2. Maverick Vinales (Yamaha) 20

3. Andrea Dovizioso (Ducati) 16

4. Jack Miller (Ducati) 13

5. Franco Morbidelli (Yamaha) 11

6. Pol Espargaro (KTM) 10

7. Francesco Bagnaia (Ducati) 9

8. Miguel Oliveira (KTM) 8

9. Danilo Petrucci (Ducati) 7

10. Takaaki Nakagami (Honda) 6

11. Johann Zarco (Ducati) 5

12. Alex Marquez (Honda) 4

13. Brad Blinder (KTM) 3

14. Tito Rabat (Ducati) 2

15. Bradley Smith (Aprilia) 1



© RIPRODUZIONE RISERVATA