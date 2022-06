Classifica MotoGP/ Mondiale Piloti verso il Gp Germania 2022 Sachsenring

La classifica MotoGp ci conduce verso il Gp Germania 2022, il tradizionale appuntamento sul circuito del Sachsenring. Siamo già al decimo atto di una stagione iniziata in modo particolare e con ritmo intenso, ma non sono ancora del tutto chiari i rapporti di forza in questa classifica MotoGp che è ancora in divenire, anche se la Catalogna di due settimane fa “rischia” di essere lo spartiacque dell’intera stagione. Non c’è un netto dominatore in stile Valentino Rossi o Marc Marquez dei rispettivi anni d’oro, in lizza ci sono diversi centauri e anche numerose Case costruttrici, il che naturalmente rende la battaglia più emozionante.

In testa alla classifica del Mondiale Piloti della MotoGp troviamo comunque un grandissimo nome, cioè il campione del Mondo in carica Fabio Quartararo che in sella alla sua Yamaha ha raccolto finora 147 punti nonostante sole due vittorie, cioè quella ottenuta a fine aprile a Portimao e poi quella proprio di Barcellona, dove tutti gli avversari più pericolosi invece hanno avuto guai o sfortune o commesso errori. Quartararo sta comunque trovando una più che discreta continuità, così ecco il primo posto nella classifica MotoGp, anche se la Yamaha non brilla particolarmente e di conseguenza il campione in carica non può dormire sonni tranquilli – ma se la concorrenza non si sveglia…

CLASSIFICA MOTOGP: SITUAZIONE E CONTESTO

Gli inseguitori sono infatti ora più lontani nella classifica MotoGp, a cominciare dallo splendido spagnolo Aleix Espargaro, che ha raccolto 125 punti fino a questo momento in sella alla sua Aprilia, soprattutto grazie al grande exploit in Argentina, quando ha colto la sua prima vittoria partendo dalla pole position, altra prima volta per l’Aprilia in MotoGp. Adesso Espargaro è dietro di 22 lunghezze al francese, chissà se la casa di Noale potrà davvero coltivare ambizioni di giocarsi il titolo iridato. Espargaro però dovrà fare un ultimo salto di qualità, chi vuole vincere il Mondiale infatti non può sbagliare a contare i giri di una gara come al Montmelò…

Seguono nella classifica MotoGP Enea Bastianini al terzo posto con 94 punti ma purtroppo un andamento troppo altalenante per provare a coltivare il sogno iridato che d’altronde non era di certo un obbligo per un team satellite (ma dopo tre vittorie nelle prime sette gare si cominciava a sognare), poi al quarto posto Johann Zarco – altra Ducati satellite – a quota 91 e infine solamente al quinto posto Francesco Bagnaia a quota 81 punti. Qui il tasto è davvero dolente: vero che Pecco a Barcellona è stato sfortunato e incolpevole, ma per il torinese con una media di 9 punti per gara è davvero difficile sognare in grande…

CLASSIFICA MOTOGP

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 147

2. Aleix Espargaro (Aprilia) 125

3. Enea Bastianini (Ducati) 94

4. Johann Zarco (Ducati) 91

5. Francesco Bagnaia (Ducati) 81

6. Brad Binder (KTM) 73

7. Joan Mir (Suzuki) 69

8. Alex Rins (Suzuki) 69

9. Jack Miller (Ducati) 65

10. Marc Marquez (Honda) 60

11. Miguel Oliveira (KTM) 57

12. Jorge Martin (Ducati) 51

13. Maverick Viñales (Aprilia) 46

14. Luca Marini (Ducati) 41

15. Pol Espargaro (Honda) 40

16. Takaaki Nakagami (Honda) 38

17. Marco Bezzecchi (Ducati) 30

18. Alex Marquez (Honda) 26

19. Franco Morbidelli (Yamaha) 22

20. Darryn Binder (Yamaha) 10

21. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 8

22. Andrea Dovizioso (Yamaha) 8

23. Remy Gardner (KTM) 8











