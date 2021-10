Diretta MotoGp/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Americhe 2021)

DIRETTA MOTOGP: SORPRESA PECCO BAGNAIA?

Oggi la diretta MotoGp torna con il Gran Premio delle Americhe 2021 dal circuito di Austin, in Texas, che riporta il Motomondiale nel continente americano per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia di Coronavirus ed è il quindicesimo atto del Motomondiale 2021 sul tracciato del Circuit of the Americas. Cresce dunque l’attesa per il Gran Premio che potrebbe dirci, forse addirittura in maniera definitiva, se questa stagione è ormai in mano a Fabio Quartararo oppure se i giochi si potrebbero riaprire, magari in favore di Pecco Bagnaia, vincitore ad Aragon e poi anche a Misano due settimane fa, una doppietta che ha rilanciato i sogni Ducati.

Comunque lo spettacolo e le emozioni saranno certamente garantiti, eccovi dunque da tenere ben presenti tutti gli orari della corsa, che saranno naturalmente condizionati da ben sette ore di fuso orario tra l’Italia e il Texas. Ricordiamo innanzitutto che il primo appuntamento con la diretta MotoGp di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 16.40 italiane e fino alle 17.00, che saranno gli ultimi 20 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme che sono particolarmente importanti in particolare per chi magari ieri non è uscito benissimo dalle qualifiche ed utili per tutti dal momento che ad Austin non si corre da due anni e mezzo.

DIRETTA MOTOGP STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

Tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Austin saranno trasmesse in tv e anche in streaming su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che le gare del Gran Premio delle Americhe non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, dunque gli appassionati della MotoGp potranno tutti le emozioni della corsa solo in differita.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della classe regina MotoGp, anche se pure le trasmissioni di Sky dovranno fare i conti con alcune inevitabili limitazioni imposte dal protocollo sanitario imposto dal Coronavirus. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire il warm-up e la gara MotoGp in streaming video tramite l’applicazione SkyGo, ma la diretta streaming video della MotoGp sarà garantita pure sulla piattaforma DAZN.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la gara del Gp Americhe 2021 della MotoGp sarà questa volta in differita su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) con le gare di tutte e tre le classi a partire dalle ore 20.15 con la MotoGp alle 23.15, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. I non abbonati Sky avranno dunque a disposizione in tempo reale le immagini con tutte le emozioni del Gran Premio sulla pista del Circuit of the Americas. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, LE QUALIFICHE

Il titolo iridato è saldamente nelle mani di Fabio Quartararo ma Francesco Bagnaia ci sta regalando un gran bel finale di stagione. Dopo aver ottenuto ad Aragon e MIsano le prime due vittorie in MotoGp, il torinese si è preso di forza la pole position nelle qualifiche del Gran Premio delle Americhe con un giro semplicemente perfetto. Gli avvallamenti del COTA non hanno impedito ai campioni della classe regina di dare spettacolo e offrire emozioni agli appassionati e non solo. Le prove libere ci avevano restituito un Jack Miller in stato di grazia ma nel momento della verità l’australiano si è smarrito e non è andato oltre la quarta fila dopo aver messo tutti in riga in FP3 e FP4. Al contrario il suo compagno di box si è nascosto quando la classifica contava fino a un certo punto per poi sfoderare tutta la sua bravura quando serviva veramente.

Per la prima volta da quando si corre ad Austin non sarà quindi Marc Marquez a partire davanti a tutti e anche questo può essere il segnale di un ricambio generazionale che sta avvenendo di fronte ai nostri occhi. Il francese, leader del campionato, è stato comunque bravissimo a spremere una Yamaha in palese difficoltà, come dimostrano le prestazioni non certo esaltanti di Morbidelli, Dovizioso e Rossi che domani partiranno dalla seconda metà dello schieramento. Problemi di affidabilità castrano le ambizioni della coppia Suzuki formata da Mir e Rins che si devono accontentare della terza fila. Sabato da dimenticare per l’Aprilia orfana di Maverick Vinales, ancora sconvolto per la tragica scomparsa del cugino Dean Berta: una lunga serie di errori relegano Aleix Espargaro in ultima fila assieme al Dottore di Tavullia e a Danilo Petrucci che sta già pensando alla sua prossima avventura in Superbike nel 2022.

DIRETTA MOTOGP: LE INFO TECNICHE

L’appuntamento più atteso della diretta MotoGp però sarà naturalmente quello con la partenza dell’evento più atteso: i semafori sul circuito di Austin si spegneranno alle ore 21.00 italiane, quando è in programma la partenza della gara della classe regina per il Gp Americhe 2021, corsa che si svilupperà sulla distanza di 20 giri per un totale di 110,3 km, dal momento che ogni giro del lungo tracciato del Circuit of the Americas della città texana misura 5,514 chilometri con un totale di venti curve, delle quali undici verso sinistra e nove a destra.

Tra le caratteristiche salienti di questa pista che fu costruita nel 2012 su progetto del celebre architetto tedesco Hermann Tilke per ospitare sia la Formula 1 (fin da quell’anno) e anche il Motomondiale – che sbarcò in Texas a partire dal 2013 – spicca certamente una salita di 41 metri di dislivello con un’impressionante inclinazione al termine del rettilineo principale seguita da una curva a sinistra. Il circuito è uno dei più completi, con parti molto veloci e tratti invece decisamente più guidati: un mix che è nato prendendo ispirazioni da numerosi tracciati di tutto il mondo.

DIRETTA MOTOGP: LA SCORSA VOLTA

In vista di questo grande ritorno della MotoGp negli Usa, dobbiamo ricordare che cosa era successo ormai due anni e mezzo fa, cioè ad aprile 2019, quando il Motomondiale aveva fatto tappa per l’ultima volta sul Circuit of the Americas in Texas. La pole position era andata a Marc Marquez, che ad Austin è sempre stato il dominatore (sei vittorie su sei nelle precedenti edizioni dal 2012 al 2018) ma che poi in gara cadde, spianando la strada alla vittoria di Alex Rins, il quale era scattato addirittura dalla settima casella sulla griglia di partenza MotoGp ma alla domenica fece una grande rimonta. Secondo al sabato e poi secondo anche sotto la bandiera a scacchi fu invece Valentino Rossi, per il quale ricordi di grandi piazzamenti sembrano ormai lontani.

La prima fila era stata completata da Cal Crutchlow, che però sarebbe a sua volta finito per terra alla domenica, mentre passò dal quarto posto sulla griglia di partenza al terzo gradino del podio Jack Miller, allora in sella alla sua Ducati Pramac. Staremo a vedere cosa succederà dopo queste intriganti premesse: adesso è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi. La diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio delle Americhe 2021 sul circuito di Austin sta per cominciare…



