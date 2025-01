Classifica Ora o mai più 2025, chi è il vincitore della terza puntata?

Valerio Scanu con Rita Pavone, Matteo Amantia con Alex Britti, Pago con Patty Pravo, Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti, Carlotta con Donatella Rettore, Loredana Errore con Marco Masini, Antonella Bucci con Raf, Anonimo Italiano con Riccardo Fogli sono i protagonisti della terza puntata di Ora o mai più 2025 in onda questa sera su Raiuno. Per vincere la puntata, gli otto concorrenti dovranno esibirsi in due manche: nella prima duetteranno con i loro tutor che dovranno poi anche giudicare l’esibizione mentre nella seconda manche dovranno interpretare delle cover di brani famosi.

Oltre a sfoggiare l’indiscutibile talento canoro che tutti hanno, i concorrenti, per portare a casa la vittoria, dovranno dimostrare di avere una padronanza del brano e dovranno dare alla canzone stessa un’interpretazione personale. Per conquistare il primo posto di Ora o mai più, infatti, non è sufficiente cantare bene come è stato ampiamente dimostrato durante le prime, due puntate.

Classifica Ora o mai più 2025: chi succede a Matteo Amantia e Pierdavide Carone

La prima puntata di Ora o mai più 2025 è stata vinta da Matteo Amantia, frontman della band Sugarfree che, con Alex Britti, ha cantato Cleptomania. Successivamente, Amantia ha conquistato tutti esibendosi in duetto con Alex Britti sulle note di “Oggi sono io”. Un duetto particolarmente apprezzato da Patty Pravo che ha fatto bei complimenti al cantante che, sommando tutti i voti ricevuti, ha così trionfato battendo per due punti Pierdavide Carone.

L’ex allievo di Amici, però, si è rifatto durante la seconda puntata di Ora o mai più. Durante la prima manche, Carone ha cantato con Gigliola Cinquetti il brano “Alle porte del sole”. Nella seconda manche, invece, ha sfidato Valerio Scanu con Fausto Leali (Io camminerò e Mi manchi) vincendo la sfida. Sommando tutti i voti ricevuti, a trionfare è stato Pierdavide Carone che ha battuto proprio Matteo Amantia. Chi sarà, dunque, il vincitore della terza puntata? Ci sarà ancora un testa a testa tra Pierdavide Carone e Matteo Amantia?

