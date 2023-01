Classifica oroscopo 2023 di Paolo Fox: i segni top / Amore, lavoro e salute

Oroscopo 2023 di Paolo Fox: la classifica dei segni top, su amore, lavoro e fortuna

Per il benvenuto al nuovo anno 2023, Paolo Fox ha inaugurato il suo oroscopo di fine settimana in occasione del ritorno tv di Domenica in, registratosi a Capodanno 2023. Nella messa in onda in chiaro tv su RaiUno e in streaming sul sito Raiplay, datata 1° gennaio 2023, Paolo Fox ha annunciato l’oroscopo 2023 per i 12 segni dello zodiaco, con tanto di valutazione da un minimo di una fino ad un massimo di 5 stelle, circa le sfere amore, salute, lavoro e fortuna.

Paolo Fox è fidanzato?/ "No, al momento sono single: ma per fortuna a casa ho..."

E tra i segni Top, relativamente al nuovo anno 2023, si impone in particolare il segno dei Pesci. Prima dei Pesci, nell’ordine zodiacale, l’Ariete, il primo segno dello Zodiaco. “Sarà un anno importante-, anticipa l’oroscopo 2023 di Paolo Fox-. Il 2022 si è chiuso con qualche piccola disputa, ma a febbraio ci sarà una splendida posizione di Venere. Ci sarà quindi un cielo che regalerà soddisfazioni e che porterà delle cose importanti. Giove nel segno fino al 16 maggio è un propellente”. Nella prima metà dell’anno, l’Ariete deve farsi valere, e nella seconda può raccogliere il frutto dell’impegno, come i soldi agognati. E’ un anno davvero bello. ” Per l’amore, si possono fare scelte importanti. Sarà un’estate piena di emozioni”.

Oroscopo 2023 di Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Previsioni: lavoro...

Amore: 4 stelle

Lavoro: 5 stelle

Fortuna: 3 stelle

Il Toro é tra i segni Top secondo l’oroscopo 2023 di Paolo Fox, su amore, lavoro e…

Subito dopo l’Ariete, tra i segni Top dell’anno, habemus il Toro. Come spiega l’oroscopo 2023 di Paolo Fox, rilasciato a Domenica in, i nati sotto il segno del Toro potranno rivelarsi “Tra i segni più forti dell’anno, perchè ci sarà un bellissimo Giove ed un ottimo Saturno – fa sapere Paolo Fox, a Domenica in-. Venere aiuterà soprattutto in aprile, mese importante per ricostruire alcuni rapporti”. Ci sono anche novità importanti in amore, all’orizzonte: “Il 2023 potrà essere l’anno giusto per concepire figli, per andare a convivere o ufficializzare una storia d’amore. Le idee potranno essere concretizzate. Saranno un estate ed un autunno molto importante per realizzare un piccolo grande sogno. Il consiglio? Innamoratevi di un Toro, perchè è garanzia d’affidabilità”. La valutazione sintetica per il 2023 é ottimale:

Oroscopo 2023 Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni: amore…

Amore: 5 stelle

Lavoro: 4 stelle

Fortuna: 4 stelle

L’oroscopo 2023 di Paolo Fox prosegue poi con il segno del Capricorno: “sarà un segno “davvero forte. Il 2023 vi creerà impegni importanti, ci sarà dissonanza tra Giove e Marte, ma non scivolerete. Maggio, giugno, luglio e agosto saranno fantastici. La seconda parte dell’anno sarà importante, con un bellissimo trigono Marte-Giove ad agosto. Sarà un mese ideale per i matrimoni”.

Amore: 5 stelle

Lavoro: 4 stelle

Fortuna: 4 stelle

Troviamo poi il segno dell’Acquario. Per quanto riguarda l’Acquario: “Venere sarà nel segno a gennaio e febbraio e porterà un po’ di adrenalina nei rapporti. Stucchizzerà emozioni e carburerà sentimenti intriganti”. Tuttavia, non mancano momenti meno rosei, ma che rafforzano i nati sotto il segno: “Solo a giugno ci sarà una Venere in opposizione, meglio evitare discussioni. Mercurio sarà buono per idee e lavoro a gennaio”.

Amore: 4 stelle

Lavoro: 4 stelle

Fortuna: 4 stelle

Pesci chiude la classifica dei segni top, secondo l’oroscopo 2023 di Paolo Fox

Infine, a conclusione della classifica dei segni top, secondo l’oroscopo 2023 di Paolo Fox habemus l’ultimo segno dello Zodiaco, i Pesci: “Stanno crescendo perchè c’è “Saturno nel segno da marzo, che porta una consapevolezza nelle vostre capacità. Siete d’aiuto agli altri, e poi ci sarà un grandissimo oroscopo per tutto l’anno, in particolar modo in estate e autunno. La fortuna andrà un po’ cercata: vi lasciate coinvolgere da ciò che vi circonda, bisognerà essere forti e pensare al futuro e non ai ricordi”.

Amore: 5 stelle

Lavoro: 5 stelle

Fortuna: 4 stelle











© RIPRODUZIONE RISERVATA