Classifica oroscopo 2023 di Paolo Fox: i segni up & down / Amore, lavoro e fortuna

Oroscopo 2023 a cura di Paolo Fox: Il Sussidiario.net stila la classifica dei segni up&down

L’appuntamento TV con le stelle in onda in chiaro tv su RaiUno e in streaming su Raiplay, a Capodanno 2023, é l’oroscopo 2023 curato da Paolo Fox nella nuova puntata di Domenica in. Dai dati riportati dall’astrologo superstar é possibile stilare la classifica dei segni up&down, oltre a quella dei segni top, rispetto all’andamento in amore, fortuna e lavoro che si prevede per il nuovo anno appena iniziato. Nella classifica dei 4 segni up & down, secondo l’oroscopo 2023 di Paolo Fox, habemus il Cancro: “l’anno inizia in maniera un po’ pesantuccia dopo aver chiuso il 2022 con qualche difficoltà. C’è chi dovrà recuperare forma fisica, c’è chi si arrabbia per non aver ottenuto dal lavoro ciò che si desiderava perchè non c’erano le energie giuste per portarlo avanti”. Le previsioni dell’oroscopo 2023, quindi, proseguono: “Insomma, gli incidenti di percorso potranno essere superati dal 16 marzo, quando Saturno inizierà un transito importante. Emozioni e sfere lavorative andranno meglio nella seconda parte dell’anno, tra maggio, giugno e luglio. Le cose dovrete guadagnarvele. Non bisogna essere masochisti. Venere in maggio potrà definire i rapporti d’amore”.

Classifica oroscopo 2023 di Paolo Fox: i segni top / Amore, lavoro e fortuna

Amore: 4 stelle

Lavoro: 4 stelle

Fortuna: 3

La Vergine non é al top, secondo l’oroscopo 2023 di Paolo Fox

Tra gli altri segni up & down, stando all’oroscopo 2023 curato da Paolo Fox per i telespettatori del format domenicale di Mara Venier, c’é il segno della Vergine:

“Meticolosi dello zodiaco, chi è nato sotto il segno della Vergine avrà Saturno in opposizione, ma questo non vorrà dire che le cose non andranno bene”. Tuttavia, nel campo lavorativo i nati sotto il segno si mostreranno forti e competitivi, all’occorrenza: “Per quanto riguarda il lavoro, vi presenterete forti quando bisognerà rinnovare un accordo. Starete molto attenti a ciò che fate, ma Giove dal 16 maggio vi aiuta. Tutta la seconda parte dell’anno sarà importante. Nessuno potrà bloccarvi, anche se avrete qualche ripensamento”.

Paolo Fox è fidanzato?/ "No, al momento sono single: ma per fortuna a casa ho..."

Amore: 4 stelle

Lavoro: 4 stelle

Fortuna: 4 stelle

Tra i segni up&down, stando alle previsioni rilasciate da Paolo Fox in vista del 2023, habemus anche lo Scorpione: “Per i nati sotto il segno dello Scorpione, l’anno si divide in due per il passaggio di Giove che andrà in opposizione. Ci sarà un grande cielo a marzo per un Saturno in bello aspetto”. Dal punto di vista degli affetti e quindi anche la sfera dell’amore e la famiglia, i nati sotto il segno risulteranno penalizzati tra gennaio e febbraio 2023. “Chi dovrà rinnovare un accordo o un contratto ci penserà. I dubbi si risolveranno verso la fine di primavera. -aggiunge l’astrologo -. Giove opposto chiederà di stare attenti ai soldi nella seconda parte dell’anno. Sposarvi? Il mese ideale potrebbe essere dicembre per il passaggio di Venere, magari sotto Natale”.

Oroscopo 2023 di Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Previsioni: lavoro...

Amore: 3 stelle

Lavoro: 4 stelle

Fortuna: 4 stelle

L’andamento delle previsioni astrologiche si focalizza su tre sfere, e oltre agli affetti e l’amore, quella del lavoro che comprende anche lo studio, le faccende domestiche, la casa, i progetti, le finanze e la formazione, e quella della fortuna che oltre al rapporto con la dea bendata, comprende anche la salute, la forma fisica e mentale. A conclusione della classifica dei segni up & down, stando all’oroscopo di Paolo Fox rilasciato in previsione dei 12 mesi dell’anno 2023, habemus poi il Sagittario:

“Il Sagittario dovrà fare qualcosa da pazzo. Se avete qualcosa in mente sfruttate la primavera, che sarà la vostra stagione. Avete una grande capacità nel cambiare. Avete successo nella vita perchè non dite mai di no, tentandole tutte prima di scegliere ciò che porterà un tornaconto”. Inoltre, come poi fa sapere la star degli astri, “Saturno inizierà un transito particolare dalla primavera: chi ha una storia d’amore che vacilla dovrà stare attento, oppure dovrà essere aggiustato un rapporto conflittuale. Ci sarà un giugno e luglio importante per quanto riguarda i nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, Saturno inciderà dal punto di vista professionale: avrete voglia di fare cose nuove”. E non mancano ulteriori previsioni: ” A settembre avete avuto delle preoccupazioni, mentre a dicembre forse avete iniziato un nuovo progetto che andrà modificato entro metà anno. Attenzione ai soldi, per la fortuna siete protetti fino a metà anno da un bellissimo Giove, che è il vostro “papà astrale”, che rappresenta il vostro colpo di fortuna: se ci sarà da discutere sul lavoro, recupererete”.

Amore: 4 stelle

Lavoro: 3 stelle

Fortuna: 4 stelle











© RIPRODUZIONE RISERVATA