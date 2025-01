Classifica rigori e rigoristi, il report di Sky

Dopo la prima metà della stagione è stata redatto da Sky un report che va ad analizzare ogni squadra di Serie A in relazione ai rigori che gli sono stati concessi, a quelli segnati o sbagliati e a chi si è preso la responsabilità del tiro dagli 11 metri, il primo numero da tenere presente è che sono già stati fischiati 67 calci di rigori tra tutte le squadre e che ad essere trasformati sono stati solamente 49. È poi da analizzare caso per caso e quindi andare a guardare nello specifico quali squadre hanno avuto più rigori, quali li hanno trasformati con una percentuale maggiore, e chi sono ad oggi i migliori rigoristi del nostro campionato.

Classifica rigori e rigoristi, la squadra più avvantaggiata e quella meno

La squadra che ha ricevuto più rigori a favore è stata l’Inter con 6, seguita a ruota da Lazio, Bologna e Fiorentina con 5, mentre la squadra a cui ne sono stati fischiati meno è il Genoa con 1 solo rigore a suo favore, per altro sbagliato da Messias. Guardando bene le statistiche si può vedere come la media sia di 3 rigori per squadra con le big del campionato che, come sempre per caso o no, hanno un numero maggiore di rigori a favore rispetto alle realtà più piccole o alle neopromosse.

Classifica rigori e rigoristi, le percentuali di realizzazione

Andando poi a vedere la percentuale di realizzazione vediamo come Juventus, Roma, Cagliari, Monza e Verona siano le migliori con il 100% dei rigori trasformati in gol, con le prime due che avendone tirati un numero maggiore sono in cima alla classifica. Tra le peggiori ci sono invece Udinese, Como e Genoa che hanno sbagliato ogni calcio di rigore fischiato a loro favore, tre squadre invece segnano un calcio di rigore ogni due fischiati, avendo quindi l’esatta percentuale del 50% e sono Milan, Torino e Lecce. Le altre squadre di Serie A invece hanno una percentuale maggiore del 50% ma minore del 100% avendo sbagliato un solo rigore tra tutti quelli ricevuti.

Classifica rigori e rigoristi, chi ha tirato meglio dagli undici metri

Passando poi ai rigoristi in diversi hanno la percentuale di trasformazione del rigore del 100%, il primo in classifica però è Dusan Vlahovic che ha tirato e trasformato tutti i 4 rigori che la Juventus si è vista assegnare durante il campionato, nella classifica capocannonieri dei rigori è il primo seguito da Calhanoglu con 3, e poi diversi calciatori con 2 rigori trasformati tra cui Retegui, Dybala, Zaccagni e Castellanos. Il report di Sky mostra poi come spesso cambiare rigorista non convenga e il cambio abbia portato ad errori dagli undici metri, un esempio lampante la partita tra Fiorentina e Milan, questo sembra non valere per la Roma che pur avendo cambiato rigoristi non ha sbagliato nessuno dei 4 rigori fischiati a suo favore.