CLASSIFICA SANREMO 2021 E PODIO CANTANTI BIG/ Annalisa scende, possibile vincitore..

SANREMO 2021: CLASSIFICA GENERALE, CHI PUÒ PUNTARE AL PODIO?

Classifica Sanremo 2021 in continua evoluzione con il televoto ancora in corso per la finale. Stiamo comunque entrando nella fase clou della serata, con le esibizioni dei big ormai al termine. Mancano solo Fasma e Aiello all’appello, rispettivamente col codice 24 e 25. Come si chiuderà la kermesse? Una cosa sembra certa: la finale del Festival di Sanremo dovrebbe terminare attorno alle 2.20 di notte. La classifica, dunque, dovrebbe essere annunciata fino al quarto posto per poi far esibire i big ancora in gara per la volata finale. L’aria che tira in rete per quanto concerne il nome del possibile vincitore e della classifica finale, è che Annalisa sia in discesa dopo le buone sensazioni delle prime puntate. Chi può puntare al podio? Lo scopriremo tra non molto. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

E SE IN CIMA ALLA CLASSIFICA CI FOSSE IRAMA?

La classifica finale del Festival di Sanremo 2021 verrà svelata al termine della puntata di questa sera. Ancora mistero sul nome del vincitore, d’altra parte mentre scriviamo devono ancora concludersi le esibizioni dei concorrenti big in gara. In molti, tramite i social, stanno spingendo i propri idoli verso la vittoria e c’è chi si domanda cosa accadrebbe nel caso in cui a vincere fosse Irama, dato che è ancora in isolamento e non è presente all’Ariston. Ricordiamo che nel corso di queste serate Amadeus ha trasmesso nuovamente la registrazione delle prove de “La genesi del tuo colore” per permettergli di partecipare. L’artista è in isolamento forzato a causa del caso di Covid nel suo staff. Nel caso in cui vincesse si collegheranno con la sua stanza d’albergo e la premiazione avverrà a distanza. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

CLASSIFICA SANREMO 2021 GENERALE DOPO LA QUARTA SERATA

Al termine delle prime quattro serate del Festival di Sanremo 2021, in onda su Rai 1 da martedì 2 marzo, Ermal Meta guida la classifica provvisoria dei 26 big in gara (sulla base dei voti della Giuria Demoscopica, dell’Orchestra e della Sala Stampa). Il cantante in gara con il brano “Un milione di cose da dirti” è al primo posto, seguito da Willie Peyote con “Mai dire mai (la locura)”, Arisa con “Potevi fare du più”, Annalisa con “Dieci”, Maneskin con “Zitti e buoni”, Irama con “La genesi del tuo colore”, La Rappresentante di lista con “Amare”, Colapesce-Di Martino con “Musica leggerissima”, Malika Ayane con “Ti piaci così” e Noemi con “Glicine”. Ermal Meta, nonostante nella classifica stilata dalla sala stampa occupi solo la quinta posizione, resta al primo posto alla luce dei voti ottenuti nelle precedenti serate dalla giuria demoscopica e dall’orchestra.

SANREMO 2021, CLASSIFICA SALA STAMPA

1) Colapesce-Dimartino, 2) Maneskin, 3) Willie Peyote, 4) La Rappresentante di Lista, 5) Ermal Meta, 6) Noemi, 7) Arisa, 8) Irama, 9) Malika Ayane, 10) Madame, 11) Francesca Michielin & Fedez, 12) Orietta Berti, 13) Coma_Cose, 14) Max Gazzè, 15) Lo Stato Sociale, 16) Fulminacci, 17) Annalisa, 18) Extraliscio feat Toffolo, 19) Ghemon, 20) Gaia, 21) Fasma, 22) Francesco Renga, 23) Bugo, 24) Gio Evan, 25) Aiello, Random

SANREMO 2021, CLASSIFICA GENERALE DOPO LA SECONDA SERATA

1) Ermal Meta, 2) Irama, 3) Malika Ayane, 4) Lo Stato Sociale, 5) Willie Peyote, 6) Gaia, 7) Fulminacci, 8) La Rappresentante di Lista, 9) Extraliscio feat Davide Toffolo, 10) Gio Evan, 11) Orietta Berti, 12) Random, 13) Bugo

SANREMO 2021, CLASSIFICA PRIMA SERATA

1) Annalisa, 2) Noemi, 3) Fasma, 4) Francesca Michielin & Fedez, 5) Francesco Renga, 6) Arisa, 7) Maneskin, 8) Max Gazzè, 9) Colapesce Dimartino, 10) Coma_Cose, 11) Madame, 12) Ghemon, 13) Aiello



© RIPRODUZIONE RISERVATA