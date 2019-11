Classifica Serie A/ Verso la 13^ giornata: dopo la sosta si riparte così

Domani ricomincia il campionato: che cosa ci dice la classifica Serie A? Rinfreschiamoci la memoria dopo le due settimane di sosta per le nazionali ricordando come ci eravamo lasciati domenica 10 novembre, al termine dello scorso turno di Serie A. Naturalmente in vetta alla classifica è già vivissimo il duello tra Juventus e Inter, con i nerazzurri all’inseguimento dei campioni in carica, dai quali li separa una sola lunghezza. Per la Juventus 32 punti, per l’Inter 31, entrambe viaggiano a ritmi altissimi e per tutte le altre squadre il sogno tricolore sembra essere già finito. Dietro si pensa dunque soprattutto alla corsa per un posto nella prossima edizione di Champions League: in questo momento sarebbe dentro la strana coppia formata dalla Lazio e dalla grande rivelazione Cagliari, ma ci sono molte squadre all’inseguimento, a cominciare dalla Roma e naturalmente dall’Atalanta, che non è più una sorpresa per nessuno. Si attendono poi segnali di ripresa dal Napoli e magari anche dal Milan: in tal senso ne sapremo certamente di più dopo il match di domani alle 18 a San Siro.

CLASSIFICA SERIE A: LA LOTTA SALVEZZA

I rossoneri, dando uno sguardo alla classifica Serie A, in questo momento sarebbero più vicini alla zona salvezza. Qui sono in evidenza le grandi difficoltà delle due squadre di Genova, dal momento che troviamo appaiate a quota 9 punti Genoa e Sampdoria, le quali precedono solamente Spal e Brescia (con una partita da recuperare). In questo momento è difficile dire quali saranno le squadre coinvolte nella dura lotta per non retrocedere: sicuramente c’è anche il Lecce con i suoi 10 punti, deve stare attento il Bologna che finora ha ricevuto molti elogi ma conquistato pochi punti (12). Per quanto riguarda la salvezza, il piatto forte arriverà lunedì sera, quando il posticipo Spal Genoa sarà da paura. Domani invece sarà un sabato da palati fini: Atalanta Juventus, Milan Napoli e Torino Inter in rapida successione dalle 15 alla prima serata, sarà davvero un bel modo di ricominciare dopo la sosta.

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 32

Inter 31

Lazio, Cagliari 24

Atalanta, Roma 22

Napoli 19

Parma 17

Fiorentina 16

Verona 15

Torino, Udinese 14

Sassuolo*, Milan 13

Bologna 12

Lecce 10

Genoa, Sampdoria 9

Spal 8

Brescia* 7

(* una partita in meno)



© RIPRODUZIONE RISERVATA