Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, 12^ giornata (10 novembre)

Domenica 10 novembre si torna a giocare per i risultati di Serie A: siamo nella 12^ giornata che come sappiamo è stata inaugurata dagli anticipi, dunque vivremo oggi sei partite che chiuderanno il turno. Nessun Monday Night, perché in settimana prenderanno il via gli impegni delle nazionali: questo significa che il campionato va incontro ad un’altra sosta, e sarà importante chiudere bene questo periodo. Si parte con il lunch match delle ore 12:30 che è Cagliari Fiorentina; le tre partite previste alle ore 15:00 sono Lazio Lecce, Sampdoria Atalanta e Udinese Spal mentre alle ore 18:00 avremo il primo posticipo che è Parma Roma. Chiusura con il botto: alle ore 20:45 all’Allianz Stadium si gioca il big match Juventus Milan. Come cambierà la classifica di Serie A dopo queste partite? Non resta che stare a vedere quello che succederà sui vari campi, intanto possiamo presentare alcuni dei temi principali legati alla 12^ giornata.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE

I risultati di Serie A per questa domenica ci presentano come già detto Juventus Milan, un’occasione che i bianconeri cercheranno di sfruttare per continuare la loro marcia in testa alla classifica. La squadra di Maurizio Sarri è reduce dalla trasferta in Russia e dovrà smaltire le tossine in fretta, perché i rossoneri sono una realtà in questo momento ferita, certamente inferiore ai campioni d’Italia ma sempre capace di giocare una prestazione di grande carattere trovandosi di fronte una grande avversaria. Chi potrebbe spiccare il volo è anche la Roma, che si è presa il terzo posto in classifica con tre vittorie consecutive e, battendo il Napoli domenica scorsa, ha lanciato un chiaro segnale alle avversarie per la corsa alla Champions League, rimanendo però con la speranza che davanti si possano perdere punti che farebbero inserire i giallorossi nella corsa allo scudetto. Cercano riscatto Atalanta e Fiorentina, con la Dea sconfitta in casa dal Cagliari nel turno che avrebbe potuto lanciarla a +6 sul Napoli; da valutare invece la Lazio, che sta decisamente facendo il salto di qualità e non può sbagliare contro il Lecce, e una Sampdoria che ha finalmente vinto la sua prima partita, ma se vuole uscire dalla zona retrocessione deve inanellare una serie positiva di una certa importanza.

RISULTATI SERIE A: 12^ GIORNATA

Ore 12:30 Cagliari Fiorentina

Ore 15:00 Lazio Lecce

Ore 15:00 Sampdoria Atalanta

Ore 18:00 Udinese Spal

Ore 15:00 Parma Roma

Ore 20:45 Juventus Milan

CLASSIFICA SERIE A

Inter 31

Juventus 29

Roma 22

Lazio, Atalanta, Cagliari 21

Napoli 19

Fiorentina 16

Verona 15

Torino, Parma 14

Milan, Udinese 13

Bologna 12

Sassuolo, Lecce 10

Genoa 9

Sampdoria 8

Brescia, Spal 7



