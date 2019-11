Diretta Cagliari Fiorentina/ Streaming video tv: Maran ci riprova! (Serie A)

Cagliari Fiorentina, diretta dall’arbitro La Penna, è la partita delle ore 12.30 della domenica per la dodicesima giornata della Serie A 2019-2020. Appuntamento dunque alla Sardegna Arena all’ora di pranzo oggi, domenica 10 novembre, per una partita che si annuncia decisamente intrigante. Cagliari Fiorentina infatti è un match tra due squadre che puntano ad essere le mine vaganti del campionato e sognano l’Europa League. Finora i rossoblù sardi di Rolando Maran sono stati senza dubbio la rivelazione del campionato e con la vittoria sul campo dell’Atalanta sono saliti addirittura a quota 21 punti in classifica, dove si potrebbe sognare addirittura la Champions League. La Fiorentina di Vincenzo Montella, che dopo il pareggio con il Parma vanta 16 punti, deve invece rimanere attaccata a questo “treno” europeo e di conseguenza per i viola sarebbe fondamentale tornare dalla Sardegna almeno con un pareggio.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE CAGLIARI FIORENTINA

Ricordiamo che la diretta tv di Cagliari Fiorentina sarà garantita su Dazn 1, il canale numero 209 della piattaforma satellitare, per tutti gli abbonati Sky che hanno attivato questa offerta. Altrimenti, il riferimento sarà naturalmente la diretta streaming video garantita appunto da Dazn, dal momento che la partita dell’ora di pranzo è una delle tre che ad ogni giornata di Serie A viene trasmessa appunto dalla piattaforma digitale attiva dallo scorso campionato.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI FIORENTINA

Parlando delle probabili formazioni di Cagliari Fiorentina, dobbiamo ricordare che Ribery è ancora squalificato e si aggiunge agli assenti per infortunio come i lungodegenti Cragno e Pavoletti. Ceppitelli è alle prese con una fascite plantare, di conseguenza potrebbe essere titolare Klavan con Pisacane davanti ad Olsen, mentre Faragò e Pellegrini dovrebbero essere i due terzini titolari. A centrocampo ci sono un paio di ballottaggi ancora aperti, dunque c’è curiosità circa le scelte di Maran. Nessun dubbio invece in attacco, con Joao Pedro e Simeone supportati da Nainggolan. Per la Fiorentina ecco il ritorno di Pezzella in difesa, mentre Lirola sembra il favorito come esterno destro e Boateng dovrebbe essere il partner d’attacco per Chiesa, con Vlahovic dunque dalla panchina.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Cagliari Fiorentina, basandoci sulle quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. Nonostante classifica e fattore campo, sembra favorita (anche se di poco) la Fiorentina: segno 2 quotato infatti a 2,50, mentre poi si sale a quota 2,85 per il segno 1 ed infine a 3,30 volte la posta in palio in caso di segno X.



