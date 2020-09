CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020/ Primoz Roglic maglia gialla: focus sul leader

Alla vigilia della 14^ tappa, da Clermont Ferrand a Lione, ecco che svetta come leader della classifica generale del Tour de France 2020 Primoz Roglic. Lo sloveno dunque, con la maglia gialla da domenica scorsa ormai, si presenta ai nastri di partenza ancora con l’iconico vessillo, pur dopo una frazione ben dura, e affatto scontata, al cui termine il ciclista della jumbo Visma si è detto veramente felice di essere ancora in testa. Al traguardo infatti la maglia gialla ha dichiarato: “E’ stata una salita di soli due km al traguardo, ma quando l’ho guardata dal basso ho realizzato che sarebbe stato veramente dura: sono molto felice per come è andata. Certo c’è ancora parecchia strada davanti a noi e già la prossima settimana ci saranno scenari differente. Per ora voglio solo concentrarmi su me stesso e sulla mia squadra, non sugli avversari”. Per il momento Roglic ha un vantaggio consistente alla prima piazza e oggi salvo sorprese non dovrebbe perdere la maglia: altro discorso sarà domani al Grand Colombier però. (Agg Michela Colombo)

ROGLIC RAFFORZA LA MAGLIA GIALLA

Pur dopo l’impegnativa frazione di ieri, ecco che in vetta alla classifica del Tour de France 2020 troviamo ancora una volta Primoz Roglic, maglia gialla ormai dalla scorsa domenica. Anche alla viglia della 14^ frazione in programma oggi, sabato 12 settembre, da Clermont Ferrand a Lione lo sloveno della Jumbo Visma non molla il colpo e neppure l’iconica casacca: e le previsioni ci dicono che salvo clamorosi copi di scena, pure dovrebbe rimanere in vetta anche al traguardo finale di questo pomeriggio. La 14^ frazione infatti si presenta come tappa quasi interlocutoria per i big: certo impegnativa, ma non determinante nell’economia dell’intera corsa, come sarà invece quella che ci attenderà domani, con l’arrivo in salita a Le Grand Colombier. Dunque stando alle previsioni, Roglic dovrebbe godersi la vetta ancora per un po’: intanto nella classifica generale del Tour de France, lo sloveno, con il crono di 56H34’35” ha ancora un vantaggio di 44 secondi dal primo rivale, il connazionale Tadej Pogacar. Ancor più consistente il suo gap con i successivi rivali, ovvero i ben quattro colombiani che occupano fino al sesto gradino, e dunque di fila Bernal, Uran, Quintana e Angel Lopez, il quale ha un ritardo di un minuto e 31 secondi dalla maglia gialla. Ricordiamo che a chiudere la graduatoria al momento troviamo per la top ten Adam Yates, Mikel Landa, Richie Porte e Enric Mas, con lo spagnolo della Movistar che però deve recuperare 2’54” dalla maglia gialla.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020: LE ALTRE GRADUATORIE

In vista della 14^ tappa, molto mossa e imprevedibile del Tour de France 2020 occorre poi senza dubbio anche dare un occhio anche alle altre graduatorie che come al solito caratterizzano la corsa a tappe francese. Sono dunque riflettori puntati (nonostante i Gpm di medio-basso impegno previsti oggi) sulla classifica del Tour de France 2020 che premia gli scalatori: qui oggi alla partenza di Clermont Ferrand vedremo ancora con la maglia a pois il francese Benoit Cosnefroy, ora fin vetta con ben 36 punti e con un vantaggio di cinque lunghezze da Peters. Nella classifica a punti invece è ancora più che mai solida la leadership di Sam Bennett: l’irlandese anche oggi partire con l’iconica maglia verde, vantando a tabella 252 punti e un gap di 66 lunghezze dal primo rivale, Peter Sagan. Ultima ma non certo per importante è la graduatoria che riguarda i giovani, caratterizzata dall’iconica maglia bianca: qui al primo posto vediamo, affatto a sorpresa, il nome di Tadej Pogacar, seguito a pochi secondi da Egan Bernal e Enric Mas.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020 DOPO LA 13^ TAPPA

1. Primoz Roglic (Slo) 56h34’35″

2. Tadej Pogacar (Slo) + 44″

3. Egan Bernal (Col) + 59″

4. Rigoberto Uran (Col) + 1’10”

5. Nairo Quintana (Col) + 1’12″

6. Miguel Angel Lopez (Col) + 1’31”

7. Adam Yates (Gbr) + 1’42”

8. Mikel Landa (Spa) + 1’55”

9. Richie Porte (Aus) + 2’06”

10. Enric Mas (Spa) + 2’54”



