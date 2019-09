Classifica Vuelta 2019/ Maglia rossa a Roglic, c’è sempre Valverde (13^ tappa)

Alla vigilia della tappa di montagna da Bilbao a Los Manchuco, è tempo ora di prendere in esame anche la classifica della Vuelta 2019: chi è che ha indosso la maglia rossa prima di intraprendere la 13^ frazione della corsa spagnola? E’ presto detto anche perchè la frazione di ieri non ha mosso più di tanto ai gradini più alti della classifica principale della classica iberica. Anche oggi quindi il leader della classifica della Vuelta 2019 è Primoz Roglic, che ora vanta il crono complessivo di 44H52’08” e che pure registra ancora il gap di un minuto e 52 secondi dal primo rivale, ovvero il ciclista della Movistar Valverde. Terzo gradino del podio quindi ancora una volta per Miguel Angel Lopez, che però ha due minuti da recuperare sul leader della Jumbo Visma, mentre chiudono la top ten Quintana, Pogacar, Hagen, Majka, Edet, Teuns e Kelderman, con l’olandese a +6’25” dalla vetta della graduatoria.

CLASSIFICA VUELTA 2019: LE ALTRE GRADUATORIE

Non scordiamo poi le altre graduatoria che caratterizzano la corsa spagnola, in primis la classifica della Vuelta 2019 per i punti. Qui il leader vestito di verde dovrebbe essere Primoz Roglic, visto che registra 89 punti in saccoccia, ma lo sloveno vestendo già la maglia rossa, cederà la casacca a Quintana, appena secondo con 70 punti. Graduatoria da tenere ben d’occhio considerando le montagne di oggi sarà la classifica degli scalatori, dove la maglia a pois è ancora sulle spalle di Angel Madrazo, con 32 punti e pure un vantaggio consistente dietro. Da non dimenticare ovviamente la classifica della Vuelta 2019 riservata ai giovani: qui infatti il leader in maglia bianca è Miguel Angel Lopez, con il crono complessivo di 44H54’19”. Dietro il colombiano però il vantaggio non è troppo consistente visto che Pogacar dista appena 54 secondi.

CLASSIFICA VUELTA 2019 DOPO LA 12^ TAPPA

1. Primoz Roglic (Slo) 44h52’08’’

2. Alejandro Valverde (Esp) + 1’52’’

3. Miguel Angel Lopez Moreno (Col) + 2’11’’

4. Nairo Quintana (Col) + 3’00’’

5. Tadej Pogacar (Slo) + 3’05’’

6. Carl Fredrik Hagen (Nor) + 4’59’’

7. Rafal Majka (Pol) + 5’42’’

8. Nicolas Edet (Fra) + 5’49’’

9. Dylan Teuns (Bel) + 6’07’’

10. Wilco Kelderman (Ned) + 6’25’’



