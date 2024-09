DIRETTA VUELTA 2024, CLASSIFICA: IL PERCORSO DELLA 20^ TAPPA VILLARCAYO – PICON BLANCO

Entriamo nel vivo, o meglio, nella fase decisiva della competizione con la diretta Vuelta 2024 in occasione della 20^ tappa – oggi, 7 settembre – con il percorso Villarcayo – Picon Blanco. La sfida per tutti i ciclisti ancora in corsa è ardua ma si tratta dell’ultima tappa in linea della Vuelta de España 2024 con caratteristiche decisamente ostiche e che può dunque essere spartiacque in vista dell’ultima tappa prevista per domani.

DIRETTA VUELTA 2024, CLASSIFICA/ Primoz Roglic ha vinto la 19^ tappa ed è maglia rossa! (6 settembre)

La diretta Vuelta 2024 – oggi, 7 settembre – racconta la 20^ tappa Villarcayo – Picon Blanco: oltre 5 mila metri di dislivello e 7GPM. Caratteristiche che rendono il percorso insidioso, ostico, ma che al contempo possono rappresentare un’opportunità decisiva per dimostrare chi realmente può ambire alla conquista della Vuelta de España 2024. Uno sguardo alla classifica è doveroso, dato che ieri Primoz Roglic si è preso la maglia rossa di leader della classifica e ora ha un vantaggio consistente sul resto della truppa.

DIRETTA VUELTA 2024, CLASSIFICA/ Streaming video tv: trionfa Berrade! (oggi 5 settembre)

DIRETTA VUELTA 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 20^ TAPPA

La diretta Vuelta 2024 per la 20^ tappa Villarcayo – Picon Blanco sarà disponibile in tv per i canali 210 e 211 di Eurosport. Coloro che dispongono di un abbonamento valido potranno usufruire anche della diretta streaming video attraverso le piattaforme DAZN e Discovery Plus.

DIRETTA VUELTA 2024: LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Come anticipato, in vista della diretta Vuelta 2024 per la 20^ tappa Villarcayo Picon Blanco – oggi, 7 settembre – osservare la classifica implica un focus su alcuni duelli che potrebbero rendere ancora più avvincente l’atto conclusivo della gara previsto per domani con la 21^ tappa. Come anticipato Primoz Roglic ha in mano la Vuelta 2024: distacco superiore al minuto su O’Connor, che al momento ha difeso la sua seconda posizione, e 2’20” su quello che sembra essere il più combattivo, Enric Mas, ma soprattutto con una cronometro conclusiva che gioca a suo favore.

DIRETTA VUELTA 2024, CLASSIFICA/ Kaden Groves ha vinto la 17^ tappa, O'Connor resta in rosso! (4 settembre)

Ne consegue, data la situazione in classifica, che la diretta Vuelta 2024 per la 20^ tappa Villarcayo – Picon Blanco non potrà che essere oltremodo emozionante con i verdetti relativi al podio forse tutti rimandati all’ultima tappa di domani, domenica 8 settembre. Non sono ammesse distrazioni; sottovalutare la pista di oggi – sabato 7 settembre – potrebbe lasciar spazio anche a chi occupa le posizioni al di sotto del podio e che, a gran sorpresa, potrebbero portarsi in vista dell’ultimo atto della Vuelta de España 2024 a ribaltare aspettative e pronostici.