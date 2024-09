DIRETTA VUELTA 2024, CLASSIFICA: LA CRONO CONCLUSIVA!

Siamo arrivati alla resa dei conti nella diretta Vuelta 2024: oggi domenica 8 settembre, alle ore 16:20, scatterà il primo corridore della 21^ tappa, che è per l’appunto la cronometro Distreto Telefonica Madrid-Madrid. Un percorso di quasi 25 chilometri, classico, e dunque una corsa contro il tempo per chiudere le tre settimane di gara e incoronare la maglia rossa: la classifica per il momento parla chiaro ma qualche colpo di scena può essere ancora possibile, noi ricordiamo che la diretta Vuelta 2024 per oggi, come per ogni cronometro nelle corse a tappe, prevede che gli atleti partano in ordine inverso rispetto alla classifica, dunque la maglia rossa scatterà per ultimo.

A proposito della graduatoria, bisogna aggiornare il dato: infatti nel tappone di ieri, con ben 7 GPM a farci compagnia, Nella ventesima tappa Eddie Dunbar ha staccato la concorrenza sul Picon Blanco e si è preso una vittoria meritata, a completare il podio sono stati Enric Mas e Primoz Roglic con lo sloveno che ha dunque conservato agilmente la sua maglia rossa di primo in classifica, perdendo qualcosa da Enric Mas ma arrivando alla cronometro di oggi con oltre due minuti sia su di lui che su Ben O’Connor, ancora secondo. Tradotto: Roglic sembra avere in mano la vittoria della Vuelta 2024 e farebbe poker, ma staremo a vedere ovviamente cosa succederà tra poche ore.

DIRETTA VUELTA 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 21^ TAPPA

Per la diretta tv della Vuelta 2024 avrete a disposizione il solito servizio che viene garantito dai due canali di Eurosport: li trovate ai numeri 210 e 211 del decoder satellitare e, di conseguenza, l’appuntamento per seguire le immagini della 21^ tappa sarà riservato ai soli abbonati all’emittente. Del resto poi la diretta Vuelta 2024 sarà fornita anche in mobilità: le due piattaforme DAZN e Discovery Plus mettono a disposizione la diretta streaming video dell’evento, ma anche in questo caso dovrete prima aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA VUELTA 2024: IL PERCORSO DELLA 21^ TAPPA

C’è davvero ben poco da dire circa la 21^ tappa della diretta Vuelta 2024: si tratta di una cronometro “classica” da 24,6 chilometri che non presenta alcuna difficoltà lungo il percorso, nel senso che la strada è totalmente pianeggiante. Nessun GPM, di fatto nessun tratto di falsopiano: non sarà allora una cronoscalata che avrebbe potuto rimescolare in qualche modo le carte, nemmeno avremo una pura gara di velocità (il chilometraggio non è così ridotto) ma qualcosa comunque di simile. Vedremo, perché la diretta Vuelta 2024 potrebbe anche riservare sorprese; la classifica appare definita e forse 24 chilometri e rotti sono pochi per creare una differenza abissale, ma non si può mai sapere.

Naturalmente nella 21^ tappa scopriremo anche se il vincitore sarà un uomo che non lotti per la classifica generale, cosa assolutamente possibile; per il resto, dopo una terza settimana terribile in cui praticamente la strada è stata tutta in salita, la diretta Vuelta 2024 torna a farci respirare con questa cronometro di Madrid, anche se la corsa contro il tempo è comunque molto faticosa sia pure per diversi motivi. Noi ci possiamo accomodare, in attesa di sapere chi in maniera definitiva indosserà la maglia rossa di primo in classifica e porterà a casa la corsa.

CLASSIFICA VUELTA 2024

1. Primoz Roglic (Svn) 81h22’19’’

2. Ben O’Connor (Aus) +2’02’’

3. Enric Mas (Esp) +2’11’’

4. Richard Carapaz (Ecu) +3’00’’

5. David Gaudu (Fra) +4’48’’