DIRETTA VUELTA 2024, CLASSIFICA: ROGLIC, VITTORIA E MAGLIA ROSSA

Primoz Roglic ha vinto la 19^ tappa della Vuelta 2024: sull’Alto de Moncalvillo è saltato il banco e lo sloveno è andato a prendersi la maglia rossa, diventato ancor più il grande favorito per la vittoria finale visto che ormai mancano solo due tappe al termine. A cinque minuti dal traguardo Roglic ha lasciato tutti sul posto: l’azione in salita del capitano della Red Bull-Bora ha naturalmente portato i suoi rivali di classifica a rispondere, ma Ben O’Connor era già segnalato in difficoltà e ha accusato la fatica, l’australiano ha comunque provato a resistere in compagnia di Richard Carapaz, un David Gaudu finalmente in grande forma e naturalmente Enric Mas, con anche Aleksander Vlasov a far parte di questo drappello.

Le acque erano però state agitate da Roger Adrià e Daniel Martinez, in particolare quest’ultimo che è riuscito a fare selezione prima di lasciare strada libera agli altri; intanto O’Connor è finito in un gruppetto con anche Matthias Skjelmose e se non altro è riuscito a rientrare su Gaudu e Carapaz, ma erano ormai irraggiungibili sia Mas che soprattutto Roglic. Lo sloveno è andato a vincere prendendosi la maglia rossa: adesso è lui il primo in classifica e potremmo dire che la diretta Vuelta 2024 in mano, ma il tappone di domani potrebbe ancora riservare sorprese, occhio a un Mas particolarmente combattivo che proverà a non mollare un centimetro ma è lontano due minuti e 20 secondi dallo sloveno. (agg. di Claudio Franceschini)

VUELTA 2024, CLASSIFICA: VERSO IL GRAN FINALE!

Nella diretta Vuelta 2024 abbiamo gli ultimi 40 chilometri, e una possibile resa dei conti anche tra gli uomini di classifica: abbiamo superato anche l’ultimo GPM con Fran Miholjevic a transitare per primo, i fuggitivi sono sempre quelli di prima con l’esclusione di Vito Braet, che ha esaurito la sua azione ed è dunque rientrato nei ranghi. Una caduta in gruppo ha causato la formazione di due tronconi, con il campione in carica Sepp Kuss che è rimasto nella seconda metà; intanto attenzione a quello che sta succedendo perché la Red Bull-Bora si è messa a tirare il plotone della maglia rossa, il che ci dice che Primoz Roglic potrebbe provarci già oggi.

Ricordiamo che lo sloveno ha appena 5 secondi da recuperare a Ben O’Connor, e per lui sarebbe psicologicamente importante arrivare da primo in classifica al tappone di domani, sapendo che poi ci sarà una cronometro che lo vedrà favorito rispetto all’australiano; intanto però bisogna ancora affrontare un tratto in discesa, e nella diretta Vuelta 2024 per questa 19^ tappa attenzione alla fuga che potrebbe anche andare in porto, poi eventualmente scopriremo come cambierà la classifica nelle prime posizioni. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VUELTA 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 19^ TAPPA

VUELTA 2024, CLASSIFICA: PRIMA FUGA DI GIORNATA

Andiamo a scoprire cosa sta succedendo nella diretta Vuelta 2024 per questa appassionante 19^ tappa: c’è anche Simone Petilli tra i cinque fuggitivi che sono riusciti ada andare via dopo una serie di scatti e controscatti, con Eduardo Sepulveda che a sua volta si è staccato dal gruppo e rappresenta un corridore “solitario” che si trova a metà strada tra i battistrada e il resto del plotone. Petrilli pedala in compagnia di Isaac Del Toro, Edward Planckaert, Vito Braet e Fran Miholjevic; il gruppo della maglia rossa per il momento non dà segni di vita ed è precipitato a cinque minuti di distanza, quando invece la fuga sta per affrontare il Puerto de Pradilla.

Come abbiamo detto si tratta di un GPM di terza categoria: oggi non avremo grandi montagne nel corso della diretta Vuelta 2024, ma c’è sempre la possibilità che la situazione per quanto riguarda la corsa alla maglia rossa si animi; è quello che scopriremo nel corso di una giornata che per il momento deve ancora stapparsi del tutto, attenzione perché non è assolutamente impossibile che la fuga arrivi sino al traguardo e allora vedremo se Petilli potrà far festeggiare all’Italia la vittoria della 19^ tappa, per il momento manca ancora un po’ di tempo per valutare la situazione. (agg. di Claudio Franceschini)

VUELTA 2024, CLASSIFICA: GIORNATA DETERMINANTE!

Con la 19^ tappa della Vuelta 2024 entriamo definitivamente nella parte decisiva di questa corsa: venerdì 6 settembre la Logroño-Alto de Moncalvillo, 173,5 chilometri di percorso, sarà uno snodo fondamentale per decretare il vincitore, perché in questo momento la corsa alla maglia rossa è apertissima e, verosimilmente, riguarda tre corridori di cui due separati da appena 5 secondi. Ben O’Connor fino a questo momento ha conservato il primo posto in classifica, ma nel corso dei giorni passati Primoz Roglic è riuscito a portarsi a contatto; lo sloveno naturalmente è favorito dalla cronometro dell’ultima tappa, dunque ora l’australiano dovrà mostrarsi.

In terza posizione arriva poi Enric Mas, che virtualmente è ancora in gioco: lo spagnolo è scalatore di qualità e già oggi, in una tappa non durissima ma comunque con insidie, potrebbe tentare una mossa per avvicinare gli avversari o magari anche scavalcarli. Scopriremo tutto tra poco, dovendo dire che probabilmente la reale resa dei conti arriverà domani nella diretta Vuelta 2024; per il momento andiamo a studiare il percorso della 19^ tappa per provare a capire se davvero possano arrivare i fuochi d’artificio, perché davvero tra pochissimo sarà il momento di incoronare il vincitore della corsa.

DIRETTA VUELTA 2024, CLASSIFICA: IL PERCORSO DELLA 19^ TAPPA

La diretta Vuelta 2024 ci conduce per mano verso la 19^ tappa: partenza prevista alle ore 13:15 da Logroño e strada che sarà sostanzialmente in salita fin dall’inizio, nei primi chilometri qualche falsopiano prima di arrivare alla prima asperità di giornata che è rappresentata dal Puerto de la Pradilla, GPM di terza categoria con il quale potrebbe esserci un po’ di selezione. I corridori affronteranno poi una discesa abbastanza impegnativa, il percorso della 19^ tappa sarà comunque agevole per provare fughe da lontano o consolidarne una eventualmente già esistente.

Gli ultimi 14 chilometri saranno però durissimi: dal traguardo volante di Ventosa si sale verso il traguardo di Alto de Moncalvillo, siamo a quasi 1500 metri di altitudine e soprattutto la salita finale sarà un GPM di prima categoria, dunque il punto in cui verosimilmente gli uomini di classifica faranno la loro mossa. Staremo a vedere: ormai manca davvero poco alla diretta Vuelta 2024 e le aspettative sono molte, la lotta alla maglia rossa è più aperta che mai e potrebbe realmente succedere di tutto già oggi.

CLASSIFICA VUELTA 2024

1. Primoz Roglic (Svn) 76h43’36’’

2. Ben O’Connor (Aus) +1’54’’

3. Enric Mas (Esp) +2’20’’

4. Richard Carapaz (Ecu) +2’54’’

5. David Gaudu (Fra) +4’33’’