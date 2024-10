Amici 2024, le classifiche della puntata di domenica 13 ottobre e tutte le anticipazioni della gara

Le anticipazioni della terza puntata di Amici 2024, che andrà in onda domenica 13 ottobre su Canale 5, ci svelano anche le nuove classifiche di canto e ballo e gli allievi che rischiano l’eliminazione. Stando a quanto riporta SuperguidaTv, a giudicare la gara di canto è stata Fiorella Mannoia, anche lei colpita soprattutto da Nicolò, allievo di Anna Pettinelli. È lui ad aggiudicarsi il primo posto della gara di canto per la seconda volta consecutiva con la canzone “Sono solo parole”, seguito al secondo da TrigNO, con la canzone “Ragazza triste”. Terzo posto per Ilan, quarto per Diego Lazzari.

Negli ultimi posti della classifica di canto della terza puntata di Amici 2024 ci sono Vybes, quinto posto, con la canzone ‘Alba Chiara’ con barre sulla madre: mentre all’ultimo posto c’è Senza Cri con la canzone ‘Splash, che purtroppo stona parte della canzone. È lei a finire in sfida e a rischio eliminazione.

Anticipazioni Amici 2024, classifica ballo: chi è ultimo

Per la gara di ballo di Amici 2024 è tornato a giudicare Kledi Kadiu. Per il maestro e coreografo, il migliore ad esibirsi è stato Daniele, allievo della maestra Celentano, a cui sono andati anche grandi complimenti. Secondo posto per Alessia, altra allieva della Celentano, che ha ballato un paso doble. Terzo posto per Rebecca, allieva di Deborah Lettieri, che ha ballato un passo a due con Sebastian. Segue Chiara al quarto posto e Alessio, allievo di Emanuel Lo, al quinto. Ultimo posto a sorpresa per Teodora: la ballerina, che la scorsa settimana si è classificata prima, crolla anche a causa di una forma fisica non al meglio. La ballerina sta poco bene e, in più, ha ballato una coreografia che non è nel suo stile, giustificazione di cui Kledi non ha però tenuto alcun conto.