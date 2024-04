Claudia Capellini, fidanzata Giorgio Panariello/ L’attore: “ho trovato la mia serenità con lei”

Giorgio Panariello: “Claudia Capellini mi lascia fare il mio lavoro serenamente”

Claudia Capellini è la fidanzata di Giorgio Panariello. La coppia è felicemente innamorata da diversi anni e il conduttore sogna di diventare papà! Proprio così, Panariello in occasione di una intervista rilasciata negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin si è sbottonato sulla sua vita privata parlando apertamente della sua compagna. “Sono fidanzato da tre anni con Claudia. Sto molto bene con lei. Mi dà serenità e grande equilibrio e questo è importantissimo” – ha detto il comico toscano precisando – “la serenità è una cosa che ho inseguito a lungo e finalmente l’ho trovata. Claudia è una persona che mi lascia fare il mio lavoro serenamente, senza pressioni. Questo è importantissimo per persone che fanno questo lavoro, che assorbe completamente”.

Una serenità che il comico e conduttore ha raggiunto accanto alla bellissima Claudia, , la donna che da diversi anni è al suo fianco e con cui ha instaurato un rapporto di grande complicità. Il comico toscano, infatti, è pronto anche a diventare papà: “credo che sarei un buon padre. Probabilmente però ho saltato il momento giusto, ho pensato forse troppo a me stesso e al lavoro. Per fare un figlio adesso occorre pensarci molto bene”.

Chi è Claudia Capellini, la fidanzata di Giorgio Panariello?

Ma chi è Claudia Capellini, la fidanzata di Giorgio Panariello? Nonostante la differenza di età di ben 25 anni, prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra il comico toscano e la bella pr. I due sono più innamorati che mai anche se preferiscono vivere la propria relazione lontani dai social e dal clamore mediatico. Non sorprende la loro decisione visto che in passato il comico toscano ha sempre preferito mantenere la massima discrezione sulla sua vita privata e sentimentale. Claudia lavora come modella, influencer e Pr e sicuramente proprio grazie al suo lavoro ha conosciuto Giorgio Panariello.

Per il comico toscano si tratta di una storia importante dopo la fine della relazione con la ballerina Dalila Frassinato di cui a La Stampa aveva raccontato: “ci siamo lasciati bene ed è un gran segno per me. Non rinuncio all’idea dell’amore e di avere una famiglia. Forse non farò un figlio come Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, ma l’idea della famiglia bussa sempre di più alla porta dei miei sogni”.











