Giorgio Panariello, attore comico e presentatore, è nato a Firenze nel 1960. Tutti lo conoscono per la sua simpatia e la sua comicità ma non tutti conoscono la sua difficile infanzia: il comico, infatti, ha vissuto senza la mamma, essendo stato abbandonato pochi giorni dopo la nascita. Per questo Giorgio è stato cresciuto dai nonni, che si sono presi cura di lui fino alla maturità e all’età adulta. La vita di Panariello non è stata, come abbiamo avuto modo di dire già, semplice: a dodici anni, l’attore ha scoperto di avere un fratello minore, Franco. “Lo consideravo un amichetto che passava alle feste; poi, crescendo, mi sono fatto delle domande. Il rapporto cambiò, anche se non capivo questa cosa di avere un fratello ogni tanto…“ ha raccontato l’attore.

Alessandro Egger è La talpa?/ Il modello rischia l'ipotermia per il gruppo: strategia o spirito di gruppo?

Anche lui, come Giorgio Panariello, era stato abbandonato subito dopo la nascita e lasciato in un istituto: i due hanno cominciato a frequentarsi per un certo periodo di tempo ma Franco, purtroppo, è morto a causa della tossicodipendenza, lasciando un grande vuoto nella vita del fratello. L’uomo, infatti, non ha mai superato i suoi traumi infantili, sfogandoli sulla droga: è venuto a mancare nel 2011, all’età di cinquant’anni.

Marina La Rosa è La talpa 2024?/ La ex gatta morta sabota la prova del lago: "non mi sarei mai lanciata"

Giorgio Panariello, la vita sentimentale: l’amore per la fidanzata Claudia Maria Capellini va oltre l’età

Al di là della travagliata vita familiare, cosa sappiamo di Giorgio Panariello e dei suoi amori? Il comico è stato legato per diverso tempo alla ballerina Dalila Frassinato: i due si sono lasciati diversi anni fa ma sono rimasti in buoni rapporti e per l’attore è cominciata una nuova relazione che va avanti ormai dal 2016.

Il suo amore si chiama Claudia Maria Capellini e ha ventisette anni in meno di lui: la loro relazione, ufficializzata ormai da tempo, viene tenuta lontana dai gossip e dai riflettori in quanto i due ci tengono molto alla loro privacy e soprattutto al loro amore, che prosegue sereno. L’attore, che oggi ha quasi sessantacinque anni, non si è mai sposato.

Alessandro Egger finalista La Talpa 2024: chi è la fidanzata Madalina Doroftei/ Matrimonio in vista…