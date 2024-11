Federica Nargi è molto legata alla sua famiglia, non solo alle figlie Beatrice e Claudia ma anche ai genitori e alla sorella Claudia, alla quale la lega un rapporto davvero speciale, anche in virtù del fatto che la ragazza, in passato, è stata male. A Ballando con le Stelle, qualche settimana fa, la concorrente ha portato un ballo, un Tango, dedicato proprio a Claudia: “Se penso al momento più difficile della mia vita, che l’ha segnata, penso a quando mia sorella si è ammalata di anoressia e faccio fatica a parlarne perché è una sofferenza talmente grande che ha stravolto la famiglia intera”. Dunque, la malattia della sorella, ha segnato profondamente Federica Nargi, legatissima alla sorella anche in virtù di questa ragione.

Figlie di Claudio e Concetta, Federica e Claudia Nargi sono davvero molto somiglianti. Le due hanno entrambe uno splendido sorriso, caratteri mediterranei con capelli scuri e occhi marroni: davvero due gocce d’acqua che è molto facile scambiare. Entrambe sono bellissime ma Claudia, nonostante la sua bellezza, però, la Nargi più grande ha scelto uno stile di vita più riservato e lontano dai riflettori, anche se non perde occasione neppure lei di postare qualche istante della propria vita sui social.

Claudia, sorella di Federica Nargi: un rapporto speciale oltre il successo

Nonostante il grande successo ottenuto da Federica Nargi, il rapporto con la famiglia e soprattutto quello speciale con la sorella Claudia non è mai stato compromesso. Le due si dedicano spesso parole al miele sui social e Claudia è stata descritta da Federica come un’anima buona, dolce e sensibile: una persona speciale molto amata dalla sorella e dalle nipotine che non perdono mai occasione di ricordare alla zia quanto la amino. Non è chiaro invece che lavoro svolga Claudia: quel che è certo è che al contrario di Federica, non ama le luci della ribalta.