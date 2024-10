Ballando con le stelle 2024, Federica Nargi e la malattia della sorella Claudia: “Sofferto di anoressia, bulimia e depressione”

A Ballando con le stelle 2024 Federica Nargi è in coppia con Luca Favilla, questa sera in pista però ha portato una coreografia importante incentrata sulla malattia della sorella Claudia. Prima dell’esibizione Federica commossa ha ammesso: “Questa settimana porto un Tango ma penso a mia sorella. Se penso al momento più difficile della mia vita, che l’ha segnata, penso a quando mia sorella si è ammalata di anoressia e faccio fatica a parlarne perché è una sofferenza talmente grande che ha stravolto la famiglia intera.”

Federica Nargi in lacrime ha continuano così il suo toccante racconto: “Quando vedi una sorella che hanno dopo hanno sta sempre più male, peggiora sempre di più e tu ti senti totalmente impotente fa male. L’anoressia colpisce una famiglia intera. Io avevo 10 anni e Claudia aveva 15, 16 e aveva una visione di se stessa completamente distorta. È stato un percorso pieno di step, anoressia, bulimia e depressione. È lunga non ne esci fuori facilmente. Io ce l’ho messa tutta ed anche mio padre e mia madre. È stato pesante.”

Federica Nargi e il rapporto con la sorella Claudia: “Mi sentivo in colpa ora siamo più unite che mai”

A Ballando con le stelle 2024 Federica Nargi ha parlato della malattia della sorella Claudia ricordando anche i singoli episodi difficili, come quando durante la cena la sorella non mangiava mai, e in casa c’era molto nervosismo. Federica ha anche provato dei sensi di colpa nei suoi confronti: “Quando sono andata via di casa pensavo fosse tutto più semplice ma in realtà lì ho iniziato a vivere degli enormi sensi di colpa perché sono scappata da un problema e nello stesso tempo io vivevo un’esposizione pubblica legata soprattutto alla mia fisicità quindi in qualche modo io mi sentivo di ferirla ulteriormente.” È stata la sorella a contattarla per cercare di non perderla e in seguito costruire di nuovo un rapporto non è stato per nulla semplice. “Quella sofferenza ci ha unito più che mai” ha confessato Federica in lacrime.