Claudia Dionigi critica Nicole Santinelli/ “Il suo trono a Uomini e Donne? Esterne vuote, senza emozioni”

Uomini e Donne, Claudia Dionigi critica la nuova tronista Nicole Santinelli

Il percorso di Nicole Santinelli a Uomini e Donne continua a scatenare pareri negativi. La nuova tronista non è riuscita, al momento, a fare breccia sul pubblico di Canale 5, tanto da risultare a molti telespettatori ‘fredda’, talvolta anche poco spontanea. E se Roberta Di Padua, ormai sua acerrima nemica, ha avuto più di uno scontro con la tronista per questo suo atteggiamento, c’è anche chi da casa ha fatto notare che la bella Nicole non trasmetta poi tutte queste emozioni.

Uomini e donne/ Anticipazioni e diretta 18 aprile: arriva Luigi

A dirsi d’accordo con parte del pubblico di Uomini e Donne è stata Claudia Dionigi. L’ex corteggiatrice, diventata poi scelta e futura moglie di Lorenzo Riccardi (con il quale ha avuto una bambina, Maria Vittoria), ha lanciato un commento pungente su Nicole Santinelli dopo la visione di una delle ultime puntate del programma.

Uomini e donne, Nicole evita la scelta?/ La reazione alla richiesta di Carlo

Claudia Dionigi, stoccata a Nicole Santinelli: “Esterne prive di emozioni, solo pomiciamenti”

Di fronte alla visione delle ultime esterne fatte da Nicole con i suoi corteggiatori, Claudia Dionigi ha così commentato: “Comunque un parere strettamente personale… ma in questo percorso vedo solo esterne vuote e prive di emozioni. Ah, e pomiciamenti!” Parole molto pungenti, condivise su Instagram, quelle con le quali l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne rivela le sue sensazioni sulla nuova tronista. Claudia, dunque, non sembra gradire il percorso di Nicole, trovandosi d’accordo con chi sul web manifesta al momento grande delusione per questa nuova protagonista scelta dalla produzione.

Uomini e donne, Armando Incarnato vuole Rebecca?/ Punge Alessio e...













© RIPRODUZIONE RISERVATA