Claudia Dionigi incinta “Ecco come ha reagito Lorenzo Riccardi”/ L’ex Uomini e Donne…

Claudia Dionigi: “Quando nasce il bambino e come ho scoperto di essere incinta”

Cladudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, la cui storia è iniziata tre anni fa con la scelta a Uomini e donne, stanno vivendo il momento più bello del loro amore. Ieri, infatti, la coppia ha annunciato di aspettare il primo figlio ed oggi Claudia ha deciso di rispondere alle domande dei fan svelando alcuni dettagli della gravidanza. L’ex corteggiatrice, così, ha svelato di essere entrata nella quattordicesima settimana. La gravidanza, dunque, è giunta al quarto mese e il parto è previsto per il periodo più magico dell’anno ovvero dicembre. Nello specifico, la data del parto dovrebbe essere il 21 dicembre.

Claudia, inoltre, ha raccontato anche come ha scoperto di essere incinta. “Ho fatto il test zitta zitta a casa da sola. Non ci speravo perché ci ero rimasta male già altre volte. Ma non so mi sentivo strana e avevo dei doloretti da ciclo diversi dal solito. […] Non ho fatto in tempo a richiuderlo che era già positivo! Ho iniziato a tremare e a fissare il test per almeno 10 minuti”, ha raccontato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Claudia Dionigi e la reazione di Lorenzo Riccardi di fronte al test di gravidanza

Una grande emozione quella che ha provato Claudia Dionigi di fronte al test di gravidanza positivo. Dopo aver metabolizzato da sola la grande notizia, Claudia l’ha comunicato a Lorenzo in modo semplice. “L’ha saputo nel tardo pomeriggio. Io facevo finta di niente, lui doveva provarsi l’abito per la sfilata a Barcellona e lo aveva messo sul letto. Io ho preso il test e l’ho appoggiato sulla camicia“, ha spiegato la Dionigi.

Ma qual è stata la reazione di Lorenzo? “Ho sentito silenzio per un po’ poi è venuto verso di me con il test in mano e le lacrime che gli scendevano”, ha svelato Claudia.

