Claudia Dorelfi espulsa?/ Il preside chiama i suoi genitori e… (Il Collegio 4)

Claudia Dorelfi verrà espulsa? La studentessa de Il Collegio, ha potuto vedere i suoi genitori e, in questo modo, si sono concluse le dinamiche della precedente puntata, in attesa di scoprire come andrà a finire. La ragazza non ha particolari freni e si lascia andare contro i professori senza mai pensare alle conseguenze. Questa volta però, il preside ha voluto ricevere i suoi genitori: strigliata oppure espulsione definitiva? Per lei studiare è semplicemente una perdita di tempo e quindi, non ha ancora scoperto il valore effettivo della conoscenza. “Io e la scuola siamo come cane e gatto – ha detto – Se non mi va di studiare non puoi dirmi niente”. Senza alcun filtro, Claudia a FanPage.it ha raccontato con chi ha legato di più: “Ho legato di più con George Ciupilan, con Asia Busciantella e con Francesco Cardamone” e con chi non ha feeling: “Non mi stavano molto simpatiche Maggy Gioia e Vilma D’Addario”.

Claudia Dorelfi:”Sono una ragazza testarda impulsiva ma sveglia”

Claudia Dorelfi sempre su FanPage, si è descritta in poche parole: “Sono una ragazza testarda impulsiva ma sveglia, ho avuto molti problemi nella vita e questo mi ha rafforzato parecchio… Sono molto vivace, non riesco a stare mai ferma, sono una senza filtri che, se deve dirti una cosa, te la dice senza problemi. Ma soprattutto mi voglio godere ogni singolo secondo della mia vita perché è una”. La 14enne dopo l’esperienza con Il Collegio vorrebbe lavorare come influencer per poi entrare nel mondo della moda e dello spettacolo. In ultimo l’allieva ribelle, senza regalare spoiler, ha svelato il momento più bello e quello più brutto di questa esperienza su Rai2: “Essere lì dentro è stata l’esperienza più bella della mia vita, un’esperienza che rifarei altre 10 volte, giuro. Con tutti i miei compagni che sono stati lì dentro ad accompagnarmi in questa avventura, di momenti difficili per me ce ne sono stati davvero pochi, perché stavo bene con tutti loro. Non pensavo a nulla, forse il momento più difficile è stato guardare una cosa che mi ha ferito abbastanza, ma il ricordo più bello sono state le risate che mi accompagnavano ogni secondo, minuto, ora e giorno”.

