Claudia Dorelfi, video scandalo dopo Il collegio?/ Lei nega tutto: “ovvio che non…”

I protagonisti de Il collegio continuano a d attirare l’attenzione del pubblico. Dopo Mariana Aresta che sta vivendo una situazione difficile in famiglia e Vilma D’Addario che sta facendo parlare di sè per il nuovo look, a scatenare i commenti degli utenti è Claudia Dorelfi, finita suo malgrado al centro di alcune voci che la volevano protagonista di un presunto video scandalo. Tutto è nato quando Luca Cobelli, ex protagonista de Il Collegio, ha confessato di essere venuto a conoscenza dell’esistenza di un video in cui era intimità con una ragazza minorenne. Il filmato è stato segnalato e rimosso dalla polizia postale rendendo illegale il possesso di quel filmato, ma la notizia ha rapidamente fatto il giro del web e molti hanno pensato che la ragazza minorenne potesse essere proprio Claudia Dorelfi che, tuttavia, rispondendo alle domande dei fan su Instagram, ha prontamente smentito.

CLAUDIA DORELFI DE IL COLLEGIO SMENTISCE IL VIDEO SCANDALO

Claudia Dorelfi che sogna di fare l’influencer è molto attiva su Instagram dove conta 518mila followers. La ragazza, oltre a condividere post e storie, risponde spesso alle domande dei fans soddisfando la loro curiosità. Come svela Bitchyf, nella scorse ore, Claudia ha risponde anche a domande più intime e piccanti. “Orientamento sessuale?”, le ha chiesto qualcuno. “Etero”, ha risposto l’ex collegiale. Qualcuno, poi, ha spostato l’attenzione sul presunto video scandalo di cui vi abbiamo parlato su chiedendole se sia davvero lei la protagonista: “è vero del tuo video hot che gira?”. “Ovvio che no“, ha risposto Claudia senza ammettere repliche. Nessun video intimo, dunque, per Claudia Dorelfi che ha smentito sul nascere tutte le voci.

