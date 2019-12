Vilma D’Addario, nuovo look dopo Il Collegio/ Il web: “sei veramente tu?”

Vilma D’Addario è stata une delle protagoniste della quarta edizione de Il Collegio. La quattordicenne, dopo la conclusione del docu reality di Raidue che ha ottenuto un grandissimo successo, sui social, ha sfoggiato un look più curato e decisamente diverso rispetto a quello che ha sfoggiato durante le puntate de Il Collegio. Per rispettare le regole del reality, Vilma si è adattata alle richieste del corpo docente sfoggiando un’acconciatura e adatta al contesto così come gli outfit. Concluso Il collegio, però, Vilma è tornata alla propria vita e, sui social, ha sfoggiato un’immagine che non è passata inosservata e che ha scatenato i commenti degli utenti. Se da una parte ci sono quelli che apprezzano la nuova Vilma, dall’altra, c’è chi non ha perso occasione per criticare la giovane per la scelta di stravolgere così la propria immagine.

Vilma D’Addario: capelli viola e lisci, il web stenta a riconoscerla dopo Il collegio

Durante le puntate de Il collegio 4, Vilma D’Addario si era distinta per l’immagine acqua e sapone che le donavano l’aria della ragazza della porta accanto. Vilma, infatti, ha sempre indossato le divise del programma e sfoggiava i capelli ricci raccolti in una coda. Con il ritorno alla vita normale, però, tutto è cambiato. Vilma, oltre ad indossare abiti che mettono in risalto le sue forme e, decisamente più moderni rispetto a quelli indossati durante il docu reality, ha detto addio ai capelli ricci. Da un po’ di tempo, infatti, la 14enne sfoggia dei lunghi capelli, lisci e viola. Un look molto diverso per Vilma al punto che, alcuni followers, faticano a riconoscerla. “Sei veramente tu? Quella ragazza che piangeva sempre e che teneva agli altri? Non so”, chiede una ragazza a cui Vilma risponde – “così dicono dalla regia”. E ancora: “Ma non avevi i capelli ricci?”, “oddio ma sembri Ariana Grandeee“. Insomma, Vilma ha deciso di rinnovare la propria immagine e sembra esserci riuscita.





