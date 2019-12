Mariana Aresta, dedica alla fidanzata Enrica/ L’ira del padre… (Il Collegio)

E’ stato un Natale movimentato quello di Mariana Aresta che continua a rimanere sulla cresta dell’onda e tutto per via delle sue ultime dichiarazioni in merito alla sua famiglia e all’ira del padre. La giovane protagonista de Il Collegio, proprio prima di Natale, ha condiviso con i fan proprio la questione delle discussioni con suo padre e con parte della famiglia e, in particolare, raccontando che l’uomo che le ha dato la vita non accetta la sua omosessualità e quindi ha deciso bene di metterla alla porta quando lei ha postato la sua ultima foto con Erica. Naturalmente Mariana non si è lasciata mettere i piedi in testa rinunciando alla sua vera natura e così ha deciso bene di “accontentare” il padre e l’unica persona che le è rimasta accanto in questo momento difficile, a parte la fidanza Enrica, ovvero la madre. Il suo Natale è stato triste e lontano dalla famiglia e non ha potuto nemmeno aprire i suoi regali sotto l’albero come fa da sempre ma, dall’altra parte, non sono mancate tenerezze e risate grazie alla sua amata Enrica.

MARIANA ARESTA, DEDICA ALLA FIDANZATA ENRICA, E LA FURIA DEL PADRE?

Lei è rimasta accanto alla fidanzata, consolandola e sostenendola in questo periodo e così Mariana Aresta ha pensato bene di ricambiare tutto facendo una dolce dedica social alla sua dolce metà al grido di: “Nessuna come te”. Le due sono più felici e unite che mai e anche la furia del padre di Mariana è passata in secondo piano vedendo le foto e le storie della coppia, ma davvero solo lui non si accorge che forse la figlia così è felice? In molti se lo chiedono e invitano la bella ex collegiale ad andare avanti per la sua strada tenendo duro, le soddisfazioni e la riconciliazione magari arriveranno presto.

