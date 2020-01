Claudia Gerini bacia il fidanzato Simon Clementi/ “Voglio essere felice e sto…”

Claudia Gerini esce allo scoperto con il nuovo compagno, Simon Clementi con cui è stata pizzicata dal settimanale Diva e Donna mentre si scambiava un tenero bacio. La nuova coppia è stata sorpresa insieme alla festa di compleanno dell’attrice che ha da poco compiuto 48 anni. Con loro c’erano anche le figlie della Gerini, Rosa e Linda (di 15 e 10 anni avute rispettivamente da Alessandro Enginoli e da Federico Zampaglione). Simon Clementi avrebbe già conquistato l’affetto e la fiducia delle figlie della Gerini. Nelle foto pubblicate da Diva e Donna, infatti, il clima è sereno e Clementi cammina tranquillamente accanto alle figlie dell’attrice dimostrando di aver conquistato non solo il cuore della madre, ma anche quella delle sue bambine. “L’importante è provare sempre a essere felici… Io sto vivendo un momento così”, ha raccontato Claudia Gerini al settimanale che ha pubblicato varie foto del party del suo compleanno.

Simon Clementi, chi è il nuovo fidanzato di Claudia Gerini

Affascinante, 48 anni e estraneo al mondo dello spettacolo, Simon Clementi, l’uomo che ha fatto innamorare Claudia Gerini è un imprenditore, proprietario di alcuni locali a Roma. Divorziato e padre di una bambina, Simon rende felice Claudia Gerini che, dopo la fine della storia con Andrea Preti, ha deciso di continuare a credere nell’amore tuffandosi in una nuova relazione che la rende serena. Sempre molto riservata, l’attrice non parla facilmente della sua vita privata. Durante la sua festa di compleanno, però, si è lasciata totalmente andare ufficializzando con baci e abbracci la sua nuova storia d’amore e avendo la benedizione delle figlie che sembrerebbero andare d’accordo con Simon, l’attrice non potrebbe essere più felice. Simon Clementi, dunque, sarà l’uomo giusto per l’attrice?

