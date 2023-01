Claudia Gerini/ Dalla lite a Boomerissima al debutto in regia: “Ho capito perché…”

Claudia Gerini, la lite con Zorzi a Boomerissima non intacca un’annata fantastica: debutto alla regia e non solo…

C’è anche l’attrice Claudia Gerini tra le protagoniste della prima puntata di Boomerissima. La classe 1971 non si è fatta mancare nulla in questa ospitata dalla Marcuzzi, inclusa un’accesissima lite con Tommaso Zorzi. Le voci di uno scontro di fuoco erano iniziate a circolare già nelle scorse settimane e alla vigilia della prima puntata, in conferenza stampa, la conduttrice ha confermato l’accaduto: “Se c’è stato davvero uno scontro tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini? Sì. Noi pensavamo che questa gara fosse un po’ più scanzonata. La gara è bella vivace. Ci sono stati momenti divertenti ma anche accesi. Anche Sabrina Salerno ed Elettra Lamborghini. Abbiamo capito che per loro l’importante era vincere”.

Per quanto riguarda Claudia Gerini, ricordiamo che l’ultimo periodo è stato estremamente brillante dal punto di vista professionale. Nel 2022 ha infatti diretto il suo primo film da regista, Tapirulàn, cimentandosi per la prima volta anche dietro una macchina da presa, dopo tante interpretazioni di rilievo in carriera. “Ora ho capito perché i registi si sentono Dio. Puoi chiedere infatti tutto quello che vuoi e niente poi si muove se non sei tu a dire ok. Ti ritrovi così come un Dio a ricreare un mondo”.

Claudia Gerini, vita privata e amore: “Mi piace l’esercizio ginnico, cerco gioia di vivere”

Anche la vita privata dell’attrice sembra intrigare parecchio i fan, ricordiamo allora che Claudia Gerini è madre di due figlie, Rosa, messa al mondo con l’ex marito Alessandro Enginoli, dirigente finanziario con cui è stata sposata dal 2002 al 2004, e Linda, avuta con Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, con il quale è stata impegnata dal 2004 al 2016. In passato, invece, ha avuto una storia d’amore con Gianni Boncompagni, quarant’anni più grande di lei. Al di là degli amori, del cinema e della passione per la regia, sappiamo che nel tempo libero la Gerini pratica regolarmente taekwondo e, forse non tutti sanno che, il 26 maggio 2013, Claudia ha ottenuto persino il grado di cintura nera presso la Federazione Italiana Taekwondo.

“Amo molto lavorare con il corpo, mi piace l’esercizio ginnico. Quello del taekwondo è uno sport che ti dà la forza dentro la tua testa: ti sfoghi e ti rassoda. Amore? Da un uomo voglio la gioia di vivere, il senso dell’avventura. In questo momento non sono innamorata di un uomo. Sto in una fase di elaborazione, sto capendo”, ha raccontato qualche mese fa l’attrice.











