All’attrice romana Claudia Gerini brillano gli occhi quando parla dei suoi genitori. D’altra parte è sempre stata molto legata a papà Antonio e mamma Tania. Sono molti i ricordi e gli aneddoti che rispolvera più che volentieri, relativi alla sua infanzia e alla sua adolescenza. In una intervista rilasciata a Verissimo, Claudia ha assicurato di essere sempre stata una bambina facile da gestire, non particolarmente impegnativa.

“Ricordo che mia mamma tagliava i capelli a me e a mia sorella molto corti per praticità e ci chiamavano le due tedeschine. C’è una foto troppo carina in cui eravamo al mare, con mia sorella Romina siamo molto legate e siamo anche molto diverse, però complementari. A scuola ero brava – continua Claudia Gerini – non davo molti problemi ai miei genitori, ero una figlia tranquilla da gestire, non ho mai fatto troppi danni. Ho passato del tempo con mia nonna, ora mia mamma fa la nonna quando io devo partire, le generazioni vanno avanti”, dice la cinquantaduenne capitolina.

Genitori di Claudia Gerini, l’attrice si confida: “Partecipai ad un concorso a loro insaputa”

In un’altra intervista rilasciata a Confidenze, invece, Claudia ricorda quando si iscrisse ad un concorso, Miss Teenager, all’insaputa dei genitori. Sapeva già quale strada avrebbe voluto percorrere nella vita, così si fece un autoscatto e mandò tutto alla rivista.

“Compilai il modulo e mandai tutto senza dirlo ai miei genitori”, racconta la Gerini. E da quel momento è iniziato un lungo percorso che l’ha portata molto lontana nel corso della sua carriera, togliendosi soddisfazioni straordinarie soprattutto come attrice, tra cinema e televisione. “Ho realizzato tanti sogni, sono riuscita a lavorare con tutti i miti della mia infanzia. Ho ballato con Raffaella Carrà. Cantato con Claudio Baglioni. Recitato con Carlo Verdone. Potrei chiedere di più?”, le parole rilasciate a confidenze.com

