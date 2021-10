Tra gli ospiti di Francesca Fialdini nella puntata di oggi di “Da Noi…a Ruota Libera” c’è anche Federico Zampaglione. Quando si parla del leader dei Tiromancino è impossibile non tornare con la mente alla storia con la sua ex Claudia Gerini. I due sono stati insieme 12 anni e hanno avuto una figlia, la piccola Linda, prima di dividere le proprie strade. Quest’estate il cantante si è sposato con la sua nuova compagna, l’attrice Giglia Marra, e, a conferma dei buoni rapporti rimasti tra i due, ha invitato alle nozze la stessa Gerini. L’interprete, intervistata da “Gente”, si è detta “molto felice per lui” e ha definito Giglia una “ragazza stupenda” in sintonia sia con lei che con la figlia Linda. Eppure la Gerini è stata molto sincera ammettendo che sì, “mi fa un po’ impressione, sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto“.

Claudia Gerini, ex compagna Federico Zampaglione: "L'amore va nutrito, curato, anche col sess*"

Dal punto di vista sentimentale Claudia Gerini non sta attraversando un’ottima fase: si è infatti da poco conclusa la sua storia con il manager Simon Clementi. Intervistata da “Oggi”, l’attrice ha fornito il suo punto di vista sul modo di essere donna. Questa, ha detto, dev’esssere anche “un po’ geisha”: “L’amore va nutrito, curato, anche col sess*. Quando ci si ama e si sta bene insieme non si va a cercare altro, tutto qui. Ma se te tengo a secco per mesi, se non mi sfiori mai, che volemo fa’? Siamo fatti di carne“. La Gerini non ha mai negato il suo lato passionale: “Fare l’amore mi piace. È sano, è bello, è un congiungimento cosmico, spirituale. Il tradimento? Non ci penso, non sono ossessionata. Se a una cena vedo il mio uomo che dà uno sguardo di troppo a un’altra magari mi irrito, ma se va via per un mese per lavoro non è che sto lì a pensare che fa, chi vede. La verità è che se un uomo sta bene, se si sente amato, coccolato, ma ‘ndo vai?“. Lei stessa ha tradito in passato, ma è stata poi sormontata dai sensi di colpa: “Alla fine mi sono fatta scoprire. Il tradimento sessuale comunque è sopravvalutato. Noi non apparteniamo ad una persona soltanto, è solo una convenzione“. In ogni caso, nonostante lo stop rappresentato dalla fine della storia con Clementi, la Gerini continua a credere nell’amore: “Per ora va bene così ma io mi conosco: sono una da vita di coppia. Lascio fare all’istinto, vediamo“.

