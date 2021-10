Federico Zampaglione, ex marito Claudia Gerini/ La nuova vita accanto a Giglia Marra

Tra gli amori più celebri di Claudia Gerini c’è sicuramente l’ex marito Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino e regista, che l’a resa madre per la seconda volta. Il primo figlio, Rosa di 17 anni, è arrivato dall’ex marito manager Alessandro Enginoli, la secondogenita Linda, 12 anni, è invece il frutto dell’amore col celebre cantante. L’amore tra i due è finito da tempo: negli anni successivi la nota attrice ha avuto storie d’amore più o meno importanti, lui invece oggi è felice accanto ad un’altra donna.

Federico ha infatti sposato solo poche settimane fa Giglia Marra, evento che la Gerini ha commentato. “Sono molto felice per lui”, ha dichiarato lei a ridosso delle nozze del cantante, non negando che la cosa abbia comunque il suo impatto: “Sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto”, ha infatti aggiunto la Gerini, che con Federico ha oggi un bel rapporto.

Se Federico Zampaglione si gode la sua storia d’amore con Giglia Marra, Claudia Gerini pensa al suo futuro e ammette di voler diventare mamma per la terza volta. In un’intervista rilasciata al settimanale F, l’attrice ha confessato: “A quasi 50 anni voglio un altro figlio. Da single in Italia non posso adottare un bimbo. – ha ricordato, aggiungendo inoltre altre considerazioni al tema – Perché un bambino deve stare in un orfanotrofio anziché con una mamma che gli vuole bene? Vorrei tanto che si aprisse un caso: magari, se la battaglia la fa un’attrice, ha più eco”, ha concluso la Gerini.

