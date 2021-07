Claudia Gerini “Federico Zampaglione si sposa? Felice per lui”/ “Ma sarei ipocrita..”

Claudia Gerini e Federico Zampaglione hanno vissuto un’importante storia d’amore coronata con la nascita della figlia Linda nel 2009. L’attrice e il leader dei Tiromancino sono stati insieme per dodici anni. Un amore importante per entrambi che, oggi, sono legati dall’amore che provano per la figlia Linda. Dopo la fine della storia, entrambi hanno intrapreso percorsi di vita differenti. Zampaglione ha ritrovato l’amore accanto all’attrice pugliese Giglia Marra con cui è pronto a convolare a nozze. La coppia pronuncerà il fatidico sì in Puglia davanti a parenti e amici. Alla cerimonia e al ricevimento parteciperà anche Claudia Gerini che, in un’intervista rilasciata al settimanale Gente, ha svelato la reazione avuta quando ha scoperto che il padre della sua secondogenita si sarebbe sposato.

Claudia Gerini/ Rosa e Linda le due figlie avute con Alessandro Enginoli e Federico Zampaglione

Claudia Gerini, la reazione al matrimonio di Federico Zampaglione

Claudia Gerini è pronta a partecipare al matrimonio di Federico Zampaglione. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, l’attrice ha parlato dell’ex compagno e della sua futura moglie Giglia Marra che definisce una “ragazza stupenda” che è riuscita ad instaurare un feeling anche con la figlia Linda. Sulle imminenti nozze, inoltre, ha detto: ” “Sono molto felice per lui”, ha detto al settimanale Gente per poi aggiungere – “Mi fa un po’ impressione. Sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto“. Infine, ha parlato anche della felicità delle figlie: “Sono felicissime, Linda soprattutto ma anche Rosa: suo papà è sempre il benvenuto a casa mia”, ha concluso l’attrice che, pur avendo vissuto una storia così lunga con Zampaglione, non ha mai pronunciato il fatidico sì perchè non aveva ancora ottenuto il divorzio dal primo marito Alessandro Enginoli.

