Claudia Gerini/ “Ho pianto molte volte durante la quarantena…”

Pubblicità

Una quarantena tra i fornelli per Claudia Gerini, che ha al suo fianco le figlie Rosa e Linda in queste settimane di lockdown causa coronavirus. Intervistata da I Lunatici, la nota attrice ha spiegato che la sua quarantena sta procedendo bene, è sì un momento difficile «ma abbiamo scoperto che chi doveva rimanere a casa per contenere questo contagio è stato costretto a scoprire un po’ più sè stesso». Nessuna preoccupazione da mamma per Claudia Gerini, se non la restrizione delle due figliolette: «per i ragazzi la vita è adesso», ha spiegato il volto di Ammore e Malavita. Poi una battuta sulla vita al tempo della quarantena: «Ci siamo riscoperti pasticceri, cuochi, la manualità aiuta tantissimo, ti aiuta a distrarti, a concentrarti su altro. Io sono fortunata, lo ripeto, la sto vivendo bene. Avevo in programma tre film e invece mi sto riposando».

Pubblicità

CLAUDIA GERINI: “HO PIANTO MOLTO DURANTE LA QUARANTENA”

Una delle domande che in molti si sono posti negli ultimi tempi è quando ripartirà il cinema, Claudia Gerini sembra avere le idee chiare: «Si dice che ci torneremo a dicembre o a gennaio, il problema saranno le modalità. Magari il piacere di andare al cinema con gli amici un po’ verrà meno se bisognerà stare separati gli uni dagli altri. Quello è un po’ triste. Teatri e cinema avranno molti problemi». Negli ultimi giorni l’attrice ha ammesso di aver ricevuto numerose telefonate inaspettate, tra le quali quella di un amico del Liceo, ma anche di essersi commossa spesso: «Siamo un Paese meraviglioso, abbiamo visto delle cose strazianti, che mi hanno fatto male. Molti hanno dovuto rinunciare a vedere i propri familiari ed è tosta. Mi sono arrabbiata per i furboni che non rispettano le regole, anche se la maggior parte della gente le ha rispettate».



© RIPRODUZIONE RISERVATA