Claudia Gerini, il nuovo fidanzato è Riccardo Sangiuliano?/ Pizzicati tra baci e sorrisi: lo scoop di Chi

Claudia Gerini innamorata? L’attrice in dolce compagnia di Riccardo Sangiuliano

Claudia Gerini non è riuscita a sfuggire agli occhi attenti dei paparazzi, ed è stata pizzicata in dolce compagnia tra sorrisi, abbracci e baci appassionati. A riportare lo scoop è il settimanale Chi, che ha pubblicato le foto dell’attrice assieme a colui che, a tutti gli effetti, sembra essere il suo nuovo fidanzato. Si tratta di Riccardo Sangiuliano, come fa sapere la rivista: un nome non così conosciuto nel mondo della cronaca rosa, essendo lontano dai riflettori dello spettacolo, ma noto per essere l’ex marito di Nathaly Caldonazzo.

La Gerini sembra così aver ritrovato l’amore, e le immagini la vedono più coinvolta che mai in questa presunta nuova relazione. Chi, che ha ricostruito nel dettaglio tutti i loro spostamenti, li ha inizialmente pizzicati a Roma, dove sono andati a cena insieme, per poi tornare insieme a casa di lei e uscirne poco dopo per salire su un’auto. La coppia è poi partita alla volta di Napoli, dove è arrivata in tarda serata. La mattina successiva la coppia è andata via in scooter, destinazione il set di una nuova serie Netflix che vede nel cast anche la Gerini. Poi, sul lungomare, un lungo bacio all’aperto che dimostra come nel cuore dell’attrice sia sbocciato nuovamente l’amore.

Chi è Riccardo Sangiuliano: la carriera e il matrimonio con Nathaly Caldonazzo

Ma chi è Riccardo Sangiuliano, ex marito di Nathaly Caldonazzo e ora presunto nuovo fidanzato di Claudia Gerini? Il suo è un nome poco noto alle cronache rosa, come riporta Chi. È divenuto celebre nel mondo dello spettacolo forse solo per il matrimonio con la Caldonazzo, oltre ad uno sfuggente bacio con Emma Winter, ex moglie di Andrea Agnelli, 7 anni fa.

Sangiuliano è un imprenditore e manager, laureato in finanza aziendale, e ha conseguito un master alla Columbia University. Fino al 2016 ha lavorato per un istituto finanziario svizzero e oggi è Head of Asset Management di Assiteca Sim. Ora la storia con Claudia Gerini sembra essere uscita allo scoperto, in attesa che entrambi ufficializzino pubblicamente il loro amore.

